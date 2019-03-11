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主打CP值日租2千住房率衝88％　建商轉蓋酒店爽賺租金

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▲▼驛德世紀酒店開幕。（圖／業者提供）

▲驛德世紀酒店試營運至今住宿率高達8成8。（圖／業者提供）

記者陳韋帆／新北報導

新北市新莊區「驛德世紀酒店」今（11）日正式開幕，座落在新莊輔大商圈。驛德世紀酒店總經理鍾宗益表示，此次易德建設轉投資新莊輔大商圈設置酒店，除了看好該商圈未來發展外，也期許能夠為新莊帶來更多的觀光人潮。

易德建設為新北市新莊、泰山區域的在地建商，成立於1995年，至今完成約8個建案，其中「33 行館」、「稙村秀」等都是在地知名建案。易德建設表示，原預計該地要建造房子，但近年房市不景氣，所以決定轉投資飯店旅館業。

看好該地位於新莊輔大商圏又鄰近Costco商場，於是打造了「驛德世紀酒店」；該飯店107年10月份取得飯店許可證後開始試營運，截至今日為止，平均每日住房率約有8成8。

「驛德世紀酒店」規劃160客房、2間自助餐廳；客層以輔仁大學的學術交流住宿需求、商務出差、體育館大型演唱會為主，國外自由客則以韓國為大宗；驛德世紀酒店總經理鍾宗益表示，該飯店最具競爭力部分就是價格，住宿費用約2千元起跳，也讓住房率高居不下。

到場祝賀的官員表示，新莊素有「一府二鹿三新莊」之稱，鄰近區域有歷史建築、傳統文化、新月橋等著名景點，但該區域少有價格實惠、設備齊全飯店，此次飯店落成也將可帶動區域觀光、相輔相成。

未來是否持續擴展飯店版圖？易德建設表示，公司主業還是建設，所以今年將原預定桃園縣議會旁，以及桃園鎮江街危老重建的兩個建案專心完工；此次建設「驛德世紀酒店」也有回饋鄉里帶動觀光的目的存在，所以對於飯店暫無擴大規劃。

▼飯店今日正式開幕。（圖／業者提供）

▲▼驛德世紀酒店開幕。（圖／業者提供）

關鍵字：驛德世紀酒店易德建設建商飯店輔仁大學輔大建案

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