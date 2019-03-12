新北「玉上園」屋主轉手賺708萬　房仲點出關鍵2點

▲位於新北新店寶橋路段的玉上園社區。（圖／翻攝自GOOGLEMAP）



記者黃靖惠／綜合報導

新北新店裕隆城去年確定延宕至2020年銷售，卻未衝擊周邊房市交易價，其中緊鄰裕隆城的「玉上園」社區就是最好例子，去年多筆轉手交易獲利，其中一筆屋主轉手賺708萬元，房仲業者分析，該社區如此保值原因與兩點有關，第一、緊鄰捷運七張站生活圈機能佳、第二、周邊未來有新北第一豪宅裕隆城等話題帶動。

裕隆去年底召開法說會，由於受到房市景氣不明，以及選舉各項因素影響，新店裕隆城商業區將延宕至2020年Q1公開銷售，完工時間則按照原計劃於2023年Q2取得使用執照、2024年Q2開始營運，卻未影響到周邊房市交易價。

以鄰近裕隆城的「玉上園」社區為例，9樓戶去年底以總價2668萬元成交，總面積約53.21坪（含車位7.39坪），扣除車位一坪要價58萬元。

原屋主在102年10月入手價格1960萬，扣除車位換算一坪約45萬元，僅持有五年時間轉售，大賺708萬元，每坪房價也從原先4字頭，達到5字頭關卡。

「玉上園」屋齡5年，坪數規劃25～93坪，總戶數1083戶，以3房型、50坪內物件最受歡迎，周邊有北新國小、家樂福及寶僑、統帥兩工業區，步行到捷運七張站不用10分鐘、十四張捷運站、以及國道交流道等交通建設。

台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰指出，該社區平均單價在40萬左右，而近一年行情多在45-55萬，抗跌增值性不錯，一方面屬捷運七張站生活圈，交通、採買區域機能佳，另一方面鄰近當地高價住宅區，特別是將打造成新北第一豪宅的裕隆城話題效應，都有利此社區房價發展。

▲位於新北新店寶橋路段的玉上園社區。（圖／翻攝自實價登錄）