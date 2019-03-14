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329檔期推案狂潮來襲　全台逾2千億總銷將衝擊房價！

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▲▼板橋,房市,江翠重劃區。（圖／記者陳韋帆攝）

▲今年329全台建商推案檔期爆量2千億，又以新北江翠重劃區350億最可觀。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

據住展雜誌統計，今年北台灣329檔推案預估量為2,225.14億元，較去年量增逾百億，連續三年增長下，今年更突破2千億，顯示建商推案信心隨著房市好轉而上揚，檔期案量可望創下2016年以來新高。住展雜誌企研室經理何世昌表示，建商普遍認為房市黑暗期已過，推案信心高漲，今年329檔精采可期，但業者必需步步謹慎，千萬別輕忽瘋狂推案潮對房價造成的衝擊。

新北逼近千億　北市中正最夯

今年房市329檔期，依然以新北市推案量最高，預估將湧現逾 9百億元巨量，尤以板橋案量超過350億最可觀，約占全新北市檔期案量三分之一，主要集中於江翠北側重劃區，包括「帝國廣場」與「麗寶北歐莊園」（共有三期）等兩個大型指標案。

其他如汐止、新店、新莊等地推案量均逾百億，除了汐止之外，新店與新莊多數建案也集中在重劃區，說明今年新北房市主角仍是重劃區不變。

台北市預估推案量約405億元，以中正、南港、北投等區案量較多，其又以中正區約百億元案量為最。中正區不僅案量最大，預計開賣的新案數量也最多，包括「至仁愛」、「寶舖212」、「忠泰值」、「阿曼學學」、「古亭匯」等五個建案，相當熱鬧。

市中心的信義、大安、松山等地，推案反而相對冷清，就連傳統推案熱區中山區都缺乏指標大案助陣，與過去經驗頗為不同。另，北投區的「世豐是山」，則是台北市第一件開賣的危老重建案。

擠下台北市　桃園變二哥

接著往南看到桃園，桃園329檔預估量逾5百億，案量超越北市。桃園案量最高的行政區為桃園、龜山兩區，預估量均突破百億元以上。桃園供給量多來自中路重劃區，龜山則是A7重劃區；不過，329檔於中路重劃區推案的建商，多為區域型建商，但A7則多為全國型建商。

新竹雖然推案預估量不足3百億，但建案數量卻最多，從熱鬧的新竹市到外圍的新豐、湖口、芎林、新埔，新建案數量多如牛毛。而新竹329檔最大的指標案「竹科潤隆」，總銷金額約一百億元，已先打出588萬超低總價搶撈客戶。

台商回流利多　豪宅推案卻冰凍？

何世昌分析，今年的329檔期，可以看到上市櫃建商推案意願高昂，例如國泰、華固、遠雄、潤隆、新潤、昇陽、三發、皇普、欣巴巴等，另有數家上市櫃公司的關係企業推案、或參與合建開發。上市櫃業者積極在同一檔期推案的盛況，已有多年未見；這是否意味著大家對房市看法有志一同？確實值得觀察。

今年329檔期推案量雖大，但新豪宅案卻成為稀有動物。何世昌指出，以產品類型而言，北台灣20坪～50坪的中、小房型占了絕大多數，代表建商都想攻占首購、首換的市場，反觀70坪以上的大坪數房型寥寥無幾，百坪以上的豪宅更是掛蛋。

以台北市為例，329檔全案規劃70坪以上的產品，僅有中正區「至仁愛」一案，其他多為20坪到50坪的房型。從新建案規劃方向來看，雖然時下房市有台商回流利多，但因大坪數、豪宅市場供給量仍大，建商大多迴避這塊市場，頗耐人尋味。

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