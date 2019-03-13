高雄建商囤地餓兩年　上半年新建案年增六成

▲高雄推案量今年上半年爆增，此為示意圖。（圖／記者陳韋帆攝）



記者黃靖惠／綜合報導

高雄市近年土地買氣熱絡，吸引建商獵地囤貨，等待恰當時機點推案，隨著去年底選後買氣回升，今年上半年新成屋、預售屋案量年增六成。對此高雄市房屋市場調查協會理事長蔡紹豪表示，過去兩年高雄土地交易熱絡，許多建商看準去年買氣回升，又考量明年總統選舉接近買盤恐縮手，所以在今年上半年大舉推案。

高雄市房屋市場調查協會統計，今年3～4月高雄建商推出新成屋、預售屋案量上看761.5億元，與去年的463億元相比之下，年增64.4％，而這段時間為房市推案、銷售熱期，俗稱329檔期。

市調統計，今年329檔期高雄地區新案總銷金額761億元、5475戶案量，包含「郡都當代」「美術皇居」「民生臻愛」「愛情河左岸」等建案。

對此高雄市房屋市場調查協會理事長蔡紹豪表示，高雄過去兩年土地交易熱絡，許多囤貨的建商紛紛在今年大舉推案，而且以這一波329檔期來看，以小宅及豪宅類型產品最多，這也顯示建商對首購與首換產品推案較具信心。

另外他也指出，過去兩年囤貨的建商自去年選後，看到房市買氣回升後，也受到鼓舞開始新推案，再加上明年又有總統大選的變因，因此許多建商為了避免影響銷售，大多為了閃避這段時間會提前或延後推案。

他預估，隨著明年總統選舉越接近，購屋買盤將轉為觀望，到今年下半年928檔期案量可能會減少，購屋族可趁329這波檔期看屋多比較，有機會能選到最適合自己的房屋。