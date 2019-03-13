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新包租代管列張淑晶條款？　內政部限制「電費、轉租條約」

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▲▼租屋廣告看板,售房廣告,房市,房價,房地產,民眾觀看租屋廣告資訊。（圖／記者季相儒攝）

▲內政部訂立新版包租代管契約，未來民眾租屋將更有保障。（圖／記者季相儒攝）

記者陳韋帆／台北報導

新版「包租代管」契約將在6月1日上路，根據內政部公告，新版合約房東每月最高可享6千元租金所得免稅額，房客部分不得再任意轉租；合約也強調不得任意向房客收取電費以謀取暴利。內政部表示，有鑒於過去惡劣二房東事件頻傳，此次新版契約是為房東、房客雙方權益，包租業也應符合新制契約，以建立房東放心出租、房客安心租屋的居住環境。

內政部於今（108）年2月23日公告「住宅包租契約應約定及不得約定事項」及「住宅轉租定型化契約應記載及不得記載事項」。內政部表示，包租業屬「專業二房東」的角色，應善盡「替房東管理房子，以及對房客負責」兩方義務。

新版公告之包租契約，主要針對「二房東與房東」之間，包租業應善盡的義務、責任外，也針對房屋管理的部分增加係向，包括執行日常修繕維護事務及製作紀錄等。

此外，物管業應在與房客簽訂轉租契約後，30天內以書面寫明轉租範圍、期間、房客的姓名等相關資料通知房東，讓房東可清楚了解租賃大小事，讓房東隨時掌握收租、房客等相關資料、安心出租。

為鼓勵房東委託包租業經營，還有租稅優惠可以減免，例如包租契約期間達1年以上者，房東可享每屋每月最高有6千元租金所得稅的免稅額，月租金6千元至2萬元部分，得以擁有必要損耗費用之53％扣除額。

內政部說，如此一來，房東將物件交給物管業者，既放心又省時間，同時內政部給予的租金所得稅額優惠，也可以省下金錢，可以說是「省錢又省時、一舉兩得」的作法。

另外，針對日前惡房東張淑晶事件，造成諸多房東與租屋民眾權益受損。內政部表示，對於房東房屋安全保障部分，合約也有新增「房客不得再轉租他人的項目」；房客安全部分，也增列契約不得訂立超過台電夏季費用之最高金額。

內政部說，包租、轉租2項契約將於今年6月1日實施，民眾或業者如果想更進一步瞭解租賃條例相關子法及租約內容，可至內政部地政司網站「租賃條例專區」查詢。

關鍵字：包租代管內政部房東房客租屋物管稅金租賃水電費惡房東張淑晶

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