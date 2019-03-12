冷氣連開十多天！　女教師欠租2個月...先毀房間再落跑





▲泰國一名房東租屋處被租客惡搞。（圖／翻攝自《Sanook》網站）

記者黃靖惠／綜合報導

泰國一名惡劣女教師欠租2個月落跑，臨走前不只割破床鋪、枕頭、還砸毀電視，並將碗盤塞在廁所馬桶內，更離譜的是連續開了十多天冷氣未關，直到房東登門催討租金，才發現租客人去樓空，房內損失慘重，初估損失超過3萬元泰銖。

據《世界日報》報導，泰國一間公寓房東去年6月8日租給公職女教師，每月收取3500元泰銖，一開始租客按時交租，後來才開始拖欠租金，甚至連續欠租兩個月、也拒接電話。

最後房東只能登門催討租金、一開始敲門還無人回應，直到用備用鑰匙打開了房門，才發現屋內一團亂。

房東被眼前的景象讓十分震驚，不只電視機被砸毀、床鋪被割破、廁所馬桶塞滿了碗盤，屋內遍地是垃圾、枕頭破損的棉絮散落，最慘是屋內冰箱及空調空轉了將近十天之久。

▲廁所馬桶塞滿碗盤。（圖／翻攝自《Sanook》網站）



屋內被搞得一團糟、包含女教師未繳的2個月租金，這一回，房東粗估損失超過3萬元泰銖，房東認為，女教師明顯是惡搞後才落跑，後來氣得向警方報案。

但是警方建議，房東知道租客的辦公處，雙方最好先私下和解，如果實在無法聯繫上女教師，再走法律程序。

▲泰國一名房東租屋處被租客惡搞。（圖／翻攝自《Sanook》網站）



▲電視被租客打破。（圖／翻攝自《Sanook》網站）