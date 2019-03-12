韓國瑜爭取開放陸資來台買房　徐國勇：早就開放、每年配額都沒用完

▲徐國勇表示早在馬政府時期就開放陸資買房，但每年配額都沒用完。（圖／記者蔣婕妤攝）

財經中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜上任以來積極經營兩岸關係，日前提出要爭取開放陸資來台買房，內政部長徐國勇11日表示，政府一直沒有阻擋中資買房，早在馬政府時期就開放，每年有土地13公頃、400戶的總量管制，不過實施至今，中資只購買497戶，連每年的配額都沒用完。

韓國瑜預計在本月22日到28日出訪香港、澳門、深圳和廈門，將參訪當地市政建設、企業，並簽訂農漁產品訂單，而過去曾希望中央開放陸資來台投資高房地產的議題也再度被提及。陸委會主委日前表示已和韓國瑜說明一些他不知道的政策，例如早就開放房地產及「543條款」。徐國勇11日也在媒體專訪中強調，政府不但沒有阻擋，甚至每年的配額都還沒用完。

▲韓國瑜曾表示希望中央開放陸資來台投資高雄房地產。（圖／記者賴君欣攝）

陳明通曾表示，543條款意指陸資來台買房貸款不能超過5成，另外買房並不表示取得居住權，有居住4個月的限制，而「3」就是為了防止炒房，3年內不得轉讓，過去陸資在高雄買房地產的比例，於法規開放後約佔全台兩成。

內政部在2002年起即依「大陸地區人民在臺灣地區取得設定或移轉不動產物權許可辦法」作為審核及管理的依據，開放陸資取得不動產，表示陸資來臺取得不動產採許可制，每人限單獨取得一戶，並不得出租或供非住宅用途，並於2017年6月9日修正發布許可辦法，增訂第17條第1項規定，如經查察違法使用情形，內政部可撤銷或廢止許可。