宅男阿北：高雄房市全台「本夢比」最高、先跑先贏

▲宅男阿北認為高雄房市增溫猶如曇花一現，勸想賣屋的屋主趕快賣、不要貪。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／高雄報導

韓國瑜上任高雄市長後，高雄話題不斷，房屋移轉量也如同房產業界討論熱度一般水漲船高，根據高雄市地政局資料，高雄市 1 月移轉量在選舉激情過後交易量較上月大幅，增加至 3,519 棟，創 37 個月以來新高。不過房市觀察家宅男阿北提醒，高雄房市增溫是否能持續仍有待觀察，奉勸有意賣屋的屋主趁早脫手、不要貪心。

綜觀全台住宅市場，住商不動產企畫研究室經理徐佳馨指出，2019年雖然景氣先弱後強，但受到2020大選干擾，房市買氣震盪，建商帶頭降價意願不高的狀況下，預估交易量不容易放大。

根據高雄地政局資料，高雄市1月份房屋買賣移轉棟數達到3,519棟，比前一個月的2,762棟大幅成長了27.4％，和去年同月份的2,518棟相比，年增率也達到13％。

亮眼的成長表現也讓高雄房市話題熱度再次上升，宅男阿北表示，2019房市仍有「總統大選」、「供給爆大量」等不穩定因素；即使民眾信心加溫房市，但韓流話題是否持久、公共政策是否能夠落實，包括大型建設、就業人口等因素，才是支撐房市的不二原則。

宅男阿北指出，高雄房價基期低，在選後話題性不斷延燒的狀態下，許多外來投資客也進入高雄，造成房市一片盛況的情景，也成就為2019「本夢比」（作夢一般、紙上談兵的價格）最高的住宅房市熱區，但倘若基礎建設、就業人口未落實，炒高的房價將會壓垮高雄。

另外，中美貿易戰造成的經濟影響，銀行利率是否能夠維持還在未知數，而總統大選也會影響買氣，2019房市將呈現量平價增狀態，而高雄房市更有如曇花一現，奉勸高雄有意願賣屋的屋主要趕快賣、不要貪。