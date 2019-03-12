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宅男阿北：高雄房市全台「本夢比」最高、先跑先贏

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▲▼高雄,房市,85大樓。（圖／記者陳韋帆攝）

▲宅男阿北認為高雄房市增溫猶如曇花一現，勸想賣屋的屋主趕快賣、不要貪。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／高雄報導

韓國瑜上任高雄市長後，高雄話題不斷，房屋移轉量也如同房產業界討論熱度一般水漲船高，根據高雄市地政局資料，高雄市 1 月移轉量在選舉激情過後交易量較上月大幅，增加至 3,519 棟，創 37 個月以來新高。不過房市觀察家宅男阿北提醒，高雄房市增溫是否能持續仍有待觀察，奉勸有意賣屋的屋主趁早脫手、不要貪心。

綜觀全台住宅市場，住商不動產企畫研究室經理徐佳馨指出，2019年雖然景氣先弱後強，但受到2020大選干擾，房市買氣震盪，建商帶頭降價意願不高的狀況下，預估交易量不容易放大。

根據高雄地政局資料，高雄市1月份房屋買賣移轉棟數達到3,519棟，比前一個月的2,762棟大幅成長了27.4％，和去年同月份的2,518棟相比，年增率也達到13％。

亮眼的成長表現也讓高雄房市話題熱度再次上升，宅男阿北表示，2019房市仍有「總統大選」、「供給爆大量」等不穩定因素；即使民眾信心加溫房市，但韓流話題是否持久、公共政策是否能夠落實，包括大型建設、就業人口等因素，才是支撐房市的不二原則。

宅男阿北指出，高雄房價基期低，在選後話題性不斷延燒的狀態下，許多外來投資客也進入高雄，造成房市一片盛況的情景，也成就為2019「本夢比」（作夢一般、紙上談兵的價格）最高的住宅房市熱區，但倘若基礎建設、就業人口未落實，炒高的房價將會壓垮高雄。

另外，中美貿易戰造成的經濟影響，銀行利率是否能夠維持還在未知數，而總統大選也會影響買氣，2019房市將呈現量平價增狀態，而高雄房市更有如曇花一現，奉勸高雄有意願賣屋的屋主要趕快賣、不要貪。

關鍵字：高雄房市韓國瑜住商徐佳馨房地產住宅地政局房屋移轉量買屋賣屋韓流本夢比宅男阿北

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