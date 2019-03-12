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全台42家只剩3家！「可利亞」博愛店租約到期關了　歇業原因曝光...是房東

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記者許凱彰／綜合報導

全台首創火烤兩吃、自助吃到飽餐廳「可利亞」，位於左營的博愛店經營了13年8個月，2月底僅以「租約到期」為由停止營業。不少網友在官網上臆測原因，「一定是因為房租」、「租約到期，『被漲價』齁」，而小編則默默地回應，「房東要收回去蓋大樓」，讓不少高雄人感到不捨。

《高雄可利亞無煙炭火燒肉‧日式涮涮鍋》臉書粉絲專頁日前發出結束營業公告，透露因租約到期在2019年2月28日結束營業，同時謝謝顧客13年8個月來的支持與愛護。

▲▼可利亞博愛店熄燈了。（圖／翻攝自可利亞官網）

▲可利亞博愛店熄燈了。（圖／翻攝自可利亞官網）

「可利亞」創立於1968年，以石頭火鍋起家，後來則以「火烤兩吃」闖出名號，曾經在全台佈有42間分店，如今博愛店的熄燈，僅剩台北的「可利亞石頭火鍋Koriya」以及高雄和平、右昌店「可利亞無煙火燒肉日式涮涮鍋」3間店。

不少網友得知消息紛紛感到不捨表示，「小時候的回憶，好難過哦」、「一定又是漲房租」「可利亞是我國中時的回憶欸」、「不知道帶過幾任女朋友去吃過了」、「真的很可惜欸，我們常常去吃的欸，不能另外找個地點再營業嗎？」「近大樓都賣不出去了，還蓋什麼大樓啊」。

▲▼可利亞博愛店外觀。（圖／翻攝Google map）

▲位於博愛路與大中路的可利亞。（圖／翻攝Google map）

《ETtoday新聞雲》記者致電當地的房仲業者，他分析提到，這個區段附近不少建案在興建中，大樓的成交價格位在每坪25-30萬左右。此外，他還提到，因為該處臨近大中路，附近的案子本身就比較難推動，推測買主可能是有其他的土地同時在進行某種「連動效應」。

▼粉絲團公布熄燈消息。（圖／翻攝自Facebook）

▲▼高雄可利亞熄燈。（圖／翻攝自Facebook）

關鍵字：可利亞石頭火鍋高雄火烤兩吃可利亞石頭火鍋Koriya可利亞無煙火燒肉日式涮涮鍋

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