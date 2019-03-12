社子島50年解禁後將被滅村？　章定煊：回歸法治才能解決

▲日前柯文哲為展現誠意，接到社子島民眾陳情到府安裝水塔，但產權問題仍難以解決。（圖／市府提供）

記者陳韋帆／台北報導

台北市社子島歷經48年限制開發後，終於在去（107）年解禁，但開發案啟動不到半年，就因產權複雜，導致遷離、安置等補助問題爭議連連。景文科技大學財務金融系副教授章定煊表示，要解決社子島複雜的產權問題只能回歸「法律」為準則。

台北市社子島歷經48年限制開發後，為解決市容、房屋老舊等問題，終於在去年6月台北市長柯文哲強力推動與中央協調下，通過「社子島開發案」一案，但剛解禁就頻頻開始發生抗議事件至今。

去年6月解禁不久，就傳出居民抗議市府政策，將導致「4千餘戶」面臨無家可歸的未來；今年2月27日又發生百人舉白布條抗議「市府滅村」一事；今（12）日又有立委質疑市府政策「社子人的尊嚴，保鮮期僅 12年？」。

民國59年社子島被列為「防洪計畫區」限制開發，過去因地形限制，北市每逢大雨必淹社子島，故於民國59年被當時的國民政府列入「防洪計畫區」，此後展開了長達48年的限制開發，當地居民空有地權，卻無法增建，有能力的陸續搬遷，讓「社子島」逐漸凋零，成為現在的落後景象。

歷經長久煎熬，就在去年6月26日台北市長柯文哲偕同團隊，與內政部都市計畫委員會雙方進行三個小時的會議，終於拍案過關確認啟動「社子島開發案」；應當歡天喜地慶祝解禁的同時，然而社子島居民卻不像外界所想像歡愉。

當地福安里里長謝文加當時受訪表示，民國59年威權時代時，政府限制開發也並未遷移或補償，居民並無其他選擇只能默默承受，一晃眼48年已過，期間許多居民開枝散葉，居住需求增加，卻面臨有地無法興建的窘境；此外，早期務農時代也有些長工，因地主允許，於地主家附近興建房屋，變成有房無地的狀況。

今日再惹風波，立委質疑市府政策認為，「社子人的尊嚴，保鮮期僅 12年？」該名立委表示，社子島目前有4,258戶，大多數居民有近50％是中低收入戶，弱勢族群超過7成，但市府的社會住宅承租年限最高為12年，12年後要居民何去何從？

北市府回應，柯文哲已下指示，在合法範圍內，讓所有居民獲得最大安置。市府後續將參考內政部「都市計畫整體開發地區處理方案」，評估研議剔除區段徵收之原則與配套措施，以達成開發不滅村的目標；拆遷安置計畫聽證 廣納在地居民意見。

對於紛爭不休的社子島開發案，學者章定煊指出，社子島產權複雜，其中有地上物卻無土地權，部分原因來自早期買賣，該區域許多人未保存登記，買賣無登記、若又無保存買賣依據的狀況下，在法律上自然沒有權利；另外，也有涉及侵占國有地的違建部分，雖是違建，還有轉手買賣數次的情況。

如此複雜的產權與居住情形，結構上自然多數屬於弱勢族群，弱勢戶該怎麼解決？章定煊建議，市府必須派「對的團隊」深入當地，了解居民情形，部分在無法以「法」通則處理的情況下，再另尋解決之道，但該團隊必須清楚法的準則在哪，否則一但過度同情弱勢戶，就會產生反客為主反過來要求市府給予更多、爭取超過法制範圍補助情形發生。

章定煊說，但市府畢竟是政府單位，，即使「法、理、情」都要兼顧，也必須將「法」放在第一位，否則此事將爭論不休，永遠都無法解決。