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社子島50年解禁後將被滅村？　章定煊：回歸法治才能解決

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開門「來來，市長來了」，柯P社子島收陳情隔天到府服務。（圖／台北市府）

▲日前柯文哲為展現誠意，接到社子島民眾陳情到府安裝水塔，但產權問題仍難以解決。（圖／市府提供）

記者陳韋帆／台北報導

台北市社子島歷經48年限制開發後，終於在去（107）年解禁，但開發案啟動不到半年，就因產權複雜，導致遷離、安置等補助問題爭議連連。景文科技大學財務金融系副教授章定煊表示，要解決社子島複雜的產權問題只能回歸「法律」為準則。

台北市社子島歷經48年限制開發後，為解決市容、房屋老舊等問題，終於在去年6月台北市長柯文哲強力推動與中央協調下，通過「社子島開發案」一案，但剛解禁就頻頻開始發生抗議事件至今。

去年6月解禁不久，就傳出居民抗議市府政策，將導致「4千餘戶」面臨無家可歸的未來；今年2月27日又發生百人舉白布條抗議「市府滅村」一事；今（12）日又有立委質疑市府政策「社子人的尊嚴，保鮮期僅 12年？」。

民國59年社子島被列為「防洪計畫區」限制開發，過去因地形限制，北市每逢大雨必淹社子島，故於民國59年被當時的國民政府列入「防洪計畫區」，此後展開了長達48年的限制開發，當地居民空有地權，卻無法增建，有能力的陸續搬遷，讓「社子島」逐漸凋零，成為現在的落後景象。

歷經長久煎熬，就在去年6月26日台北市長柯文哲偕同團隊，與內政部都市計畫委員會雙方進行三個小時的會議，終於拍案過關確認啟動「社子島開發案」；應當歡天喜地慶祝解禁的同時，然而社子島居民卻不像外界所想像歡愉。

當地福安里里長謝文加當時受訪表示，民國59年威權時代時，政府限制開發也並未遷移或補償，居民並無其他選擇只能默默承受，一晃眼48年已過，期間許多居民開枝散葉，居住需求增加，卻面臨有地無法興建的窘境；此外，早期務農時代也有些長工，因地主允許，於地主家附近興建房屋，變成有房無地的狀況。

今日再惹風波，立委質疑市府政策認為，「社子人的尊嚴，保鮮期僅 12年？」該名立委表示，社子島目前有4,258戶，大多數居民有近50％是中低收入戶，弱勢族群超過7成，但市府的社會住宅承租年限最高為12年，12年後要居民何去何從？

北市府回應，柯文哲已下指示，在合法範圍內，讓所有居民獲得最大安置。市府後續將參考內政部「都市計畫整體開發地區處理方案」，評估研議剔除區段徵收之原則與配套措施，以達成開發不滅村的目標；拆遷安置計畫聽證 廣納在地居民意見。

對於紛爭不休的社子島開發案，學者章定煊指出，社子島產權複雜，其中有地上物卻無土地權，部分原因來自早期買賣，該區域許多人未保存登記，買賣無登記、若又無保存買賣依據的狀況下，在法律上自然沒有權利；另外，也有涉及侵占國有地的違建部分，雖是違建，還有轉手買賣數次的情況。

如此複雜的產權與居住情形，結構上自然多數屬於弱勢族群，弱勢戶該怎麼解決？章定煊建議，市府必須派「對的團隊」深入當地，了解居民情形，部分在無法以「法」通則處理的情況下，再另尋解決之道，但該團隊必須清楚法的準則在哪，否則一但過度同情弱勢戶，就會產生反客為主反過來要求市府給予更多、爭取超過法制範圍補助情形發生。

章定煊說，但市府畢竟是政府單位，，即使「法、理、情」都要兼顧，也必須將「法」放在第一位，否則此事將爭論不休，永遠都無法解決。

關鍵字：社子島開發案柯文哲台北市北市府地政局景文科技大學章定煊產權都市計畫法律法理情違建

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