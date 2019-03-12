總銷700億、60間建商建案一次看　新竹2019住宅博覽會22日開跑

▲去年新竹住宅博覽會親子活動相當豐富。（圖／業者提供）

記者陳韋帆／新竹報導

建商大力推案的329黃金檔期即將到來，2019新竹區住宅博覽會將在3月22日開跑，為329檔期提前揭開序幕。新竹縣不動產開發商業同業公會表示，此次舉辦地點位於新竹縣體育館、為期三日，並延續去（107）年活動，除了上市櫃與在地知名建商外，也設置親子遊樂設施、美食攤位等。

▲新竹2019住宅博覽會展場位置圖。（圖／業者提供）

此次到場參與的上市櫃建商及代銷有興富發（2542）旗下潤隆建設（1808）、豐邑建設（5523）、海悅開發（2348）、遠雄（5522）、富宇建設（4907）；在地知名大建商有竹風、坤山、新家華、哈洛德、富廣開發等共60間。

現場有親子DIY活動，更邀請到亞洲有氧天王潘若迪、超級星光大道張涵雅、歌壇超人類廖柏雅，以及YOYO TV家族的西瓜哥哥和月亮姐姐，為參觀民眾帶來充滿歡樂與活力的勁歌熱舞和唱跳秀。

另外，也舉辦天天抽大獎活動，活動現場將送出雙人來回機票、iPhone、SWITCH遊戲機、Dyson家電，以及電影票與禮券等獎品。

新竹縣不動產開發商業同業公會表示，該博覽會去年參展44家，總銷約450億，吸引約8,800人次參觀；延續去年熱度，今年更擴大規模，參展達到60家，總銷上看700億，市場一線業者與推案幾乎到齊，將挑戰參觀人次破萬！