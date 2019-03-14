3、4月全台瘋媽祖　「天上聖母」8.6億北市土地稱王！

▲全台瘋媽祖時節到來。（圖／松山慈祐宮提供）

記者陳韋帆／台北報導

又到了3、4月全台「瘋媽祖」的時間，而台灣人對於媽祖的信仰究竟有多「瘋」？根據台北市地政局資料，信眾還願、捐贈給「天上聖母」（媽祖）的土地，市值約8.673億元，在神明之中稱霸，可見信眾對於媽祖神威顯赫虔誠甚至到瘋狂之程度。

台灣對於媽祖信仰起源自早期「唐山過台灣」，要到台灣就必須通過黑海（台灣海峽），但早期航海技術較差，過海就很容易有去無回，所以信眾就會祈求海神媽祖保佑平安，造就了台灣人對媽祖的虔誠信仰。

除了向神明祈求平安以外，也有人為了感念神威，進而捐地給神明，但土地所有人登記給誰？為解決此問題，也造就了「神明會」，在信眾捐贈土地給神明後，土地所有權人會直接登記上神明的姓名。

根據台北市地政局資料，台北市地籍登記姓名為神明的土地就有近百塊，根據資料顯示，「天上聖母」（媽祖）、「觀音佛祖」、「保生大帝」、「玉皇大帝」擁有最多的土地，其中又以媽祖擁有的土地市值8.673億元最高。

「媽祖」所擁有的土地位於文山區、共148.225坪，108年土地公告現值為8.673億元在4位神尊中稱霸；而擁有土地坪數稱霸的為「觀音佛祖」，土地集中於內湖西湖段與潭美街，總面積3,728.01坪、市值約5.2億元。

有「醫神」之稱的「保生大帝」不遑多讓，在萬華區、內湖潭美街擁有近40塊地號區塊，總面積501.545坪、市價約3.3億元；而天公「玉皇大帝」也擁有北投區豐年段三小段土地，總面積440.7425坪、市值約2.9億元。

北市地政局指出，為尊重台灣信仰之自由，中央政府成立了神明會，讓信眾捐贈不動產得以登記，信眾可透過指定捐贈土地給宮廟成立的「法人」；但早期仍有許多宮廟未建立「法人」，信眾捐贈也未指定宮廟，最後造就了許多「神明」為所有人的土地，但神明畢竟非自然人，倘若長時間無人提出證明認領，就有可能進入法律標售程序。

台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰表示，根據地政局資料，信徒捐贈給神明的持有土地相當多，也造就了驚人總價；但區位多屬蛋白區塊，甚至為保育用地無法挪為他用，即便未來政府有意標售，也難受市場青睞。

陳炳辰補充，若是黃金地段的廟宇身價同樣鍍金，以松山慈祐宮媽祖廟周邊土地舉例，由於緊鄰饒河街，土地均價近一年都有單坪300萬的價值，去年一筆老店面的土地單價更達580萬，讓媽祖更顯金光閃閃。