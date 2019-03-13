朱崙街鈞藏身價回　轉手賺兩千萬

▲「鈞藏」外觀。（圖／記者張瑞傑攝）

記者張瑞傑／綜合報導

台北市實價登錄揭露朱崙街「鈞藏」8樓交易，總價為1.35億，拆算車位後單價為129.9萬，比照前次交易紀錄，原屋主是1億1434萬購入，兩年半後轉手獲利2066萬，不僅賣得漂亮，也顯示鈞藏行情有回溫趨勢。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示， 2016年正逢房市谷底，許多豪宅餘屋降價出售，鈞藏是其中之一，從2016年下半年到2017年上半年售出8戶，相較先前成交價大多下殺八折。今天揭露物件，屋主也是在那波下殺潮中接手，由於低接，隨房價回穩，因此出現獲利。

相對其他知名豪宅，鈞藏價格實惠，且地理位置鬧中取靜，吸引不少低調又務實的企業主，近年傳出不少傳產家族企業主相繼在鈞藏置產多戶，背景同質性高，頗有買房買鄰的概念。

張旭嵐補充，鈞藏2015年完工，樓高12層，每戶約百坪，實價揭露至今有15筆交易，最高價為七樓戶，2015年成交單價138.8萬，總價1.45億元，而2016年平均單價約在108~115萬左右，而最新交易樓層為八樓，單價129.9萬，已是近三年最高單價交易。

朱崙街可謂低調「名人街」，除了「鈞藏」，還有「九仰」和「達官苑」等高價宅，有不少商界名人入住，鄰近的「元大花園廣場」還有前副總統蕭萬長做鄰居，朱崙街交通便利又清幽的環境，吸引不少企業主。