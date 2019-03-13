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「上網買衣、小吃重複性太高」　逢甲人潮11年最低

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▲台中逢甲夜市（圖／記者周宸亘攝）

▲台中逢甲夜市（圖／記者周宸亘攝）

記者張瑞傑／綜合報導

號稱全台最大夜市的逢甲商圈，2018年人潮來到11年來最低、比2017年再下滑70萬人。逢甲大學統計行銷研究小組觀察，來人少、消費金額也減少至2009年金融海嘯的水準，顯示網路時代改變消費習慣，燙金地段價值不再絕對；當地房仲專家也認為，大環境不景氣導致消費力降低，未來如何將消費結合智慧型手機、房東適時調降租金，可能都是未來轉型契機。

逢甲大學統計行銷研究小組持續11年進行商圈人數、消費力進行調查，2018年人潮量近1091萬多人次，是近11年來的最低點，比2017年1160萬人次再下滑70萬人。全年營業額部分，2016年達101.3億元、首次破百億後，2017年93.9億元、2018年下滑跌至85億元，創11年來最低，甚至比2009年金融海嘯的87億元還低。

逢甲統計行銷研究小組召集人、教授李燊銘指出，逢甲商圈國際客比例一直約在1.5％到3％之間，2018年度調查國際客的人均消費力每次1700多元，相較台灣遊客每次平均消費600多元，國際客的貢獻度不少，顯示是台灣消費力下降。
群義房屋逢甲中科加盟店店東陳彥志認為，以消費人潮來觀察，這1年多確實少了將近2成左右，尤其以平日人潮落差最大。他分析旱溪夜市、文心路夜市等新興市集竄起，台中人不一定要到逢甲夜市消費，也是可能原因之一。

▲▼淘寶,女大生,女生宿舍,網路購物,母親節禮物。（圖／記者姜國輝攝）

▲網路購物間接影響逢甲商圈服飾業生意。（圖／記者姜國輝攝）

再者，李燊銘表示， 近年電商平台增加，網購方便，也可能影響觀光人次，受訪者使用智慧型手機達98.2％，如何將消費結合智慧型手機，可能是未來轉型關鍵。

其次，陳彥志認為，逢甲商圈小吃重複性太高，包括比如雞排、燒烤、飲料店等小吃過多，加上娃娃機店密集度高，「走一圈10分鐘就逛完，商圈缺乏亮點吃食。」最後則是店租高。包括畢根廣場、屋台街以及廣場周邊的逢甲路19巷、福星路沿線，都可以看到不少待租店面。陳彥志認為，逢甲商圈過去景氣好、店家汰換性高，一有空店面馬上有新店家進租，小小3至4坪的店面租金高達5萬元；「一旦生意變差，補進的店家速度慢，商圈沒落感就會很強。」他也直言，雖然2019年漲租風潮減緩，但在當前景氣，店租應該反應景氣、率先降2成，等到景氣好再調回來，才有可能減緩空租率。

▲夾娃娃機店。（圖／記者陳韋帆攝）

▲短短200米距離，就有5家夾娃娃機店。（圖／記者陳韋帆攝）

逢甲遊客服務中心主委王朝藝指出，商圈的消費力以自由行旅客貢獻度最高，住宿、美食、服飾是三大主力，近3年店家實際的感受很明顯，若以台灣遊客消費力平均每次1000元當基準、陸客約1300元以上、東南亞遊客500元上下，陸客不來，台灣消費力又降低，就可能影響整體商圈的商機。

雖然逢甲商圈整體消費力下降，但住宿商機並未下滑。2014至2016年都維持在21億元，2017年全年住宿商機僅17億8千萬元的住宿商機；2018年調查抽樣人數中，有18.9％受訪者是住宿在附近的旅館或日租套房，整年約206萬住宿人次，平均每房金額2000元計算，去年有20億6千多萬元住宿商機。

關鍵字：房產逢甲商圈來人11年最低金額85億元店面

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