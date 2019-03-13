搶搭韓流規劃住宅又擔心難賣？　新市政園區住宅改科技園區

▲新市鎮重劃區基地現況。（圖／營建署提供）

記者陳韋帆／高雄報導

內政部營建署今（13）日表示，呼應科技發展政策，提供台商回台設廠土地，高雄新市鎮產業用地後期發展區部分「住宅」將改編列為「科學園區」。當地業者指出，因為該區多數居民結構為移工，若蓋住宅恐吸引力較低；台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰則表示，內政部轉彎將該處轉變為工業型態，反而可搭上區域特性，有助後勢發展。

「高雄新市鎮第1期發展區」座落於高雄新市鎮內，此次招商區域為第1期發展區西南側產業專用區，面積約10.48公頃（建蔽率、容積率分別為60％、300％），鄰高雄都會公園，位處高雄市產業廊帶，北接路竹科學園區、南接加工出口區。

內政部營建署表示，呼應科技發展政策，提供台商回台設廠生產之土地，籌劃高雄新市鎮後期發展區部分住宅區、商業區變更為產業發展用地，預計未來透過區段徵收，取得產業用地交由科技部納編為科學園區。

有業者指出，該區位在楠梓區，屬於房價基期低廉區域，許多移工都居住在該區，許多人不願意居住在此地；另外，高雄已經有高雄軟體科技園區，即使變更為產業用地，招商難度恐怕仍相當高。

營建署認為，高雄縣市合併後，高雄新市鎮已成為大高雄市西部都會走廊之中心區位，在政治、經濟、市場等時空條件及連結南部區域整體發展上，擁有絕佳的地理條件優勢，區位條件甚佳。

另外，高雄新市鎮腹地充足，其中台糖公司土地，約占68%，土地取得較為容易，因此，於高雄新市鎮設置科學園區、引進科技產業，除可帶動就業與經濟提昇外，更可配合永續發展願景，打造高雄新市鎮為「生產、生活、生態」三生一體的典範城市。

陳炳辰分析，楠梓區為高雄市移轉量能多的熱門區，主因出於房價相對便宜，單價多落在一字頭，以工業區上班族為主要購置者，也有置產出租族群，若市府有意在當地開發工業園區，看準的應在於住宅用地開發不如他處賣相佳，轉變為工業型態反而可搭上區域特性，有助後勢發展。