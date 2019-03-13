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搶搭韓流規劃住宅又擔心難賣？　新市政園區住宅改科技園區

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▲▼營建署新鎮組1071224-1基地現況圖。（圖／營建署提供）

▲新市鎮重劃區基地現況。（圖／營建署提供）

記者陳韋帆／高雄報導

內政部營建署今（13）日表示，呼應科技發展政策，提供台商回台設廠土地，高雄新市鎮產業用地後期發展區部分「住宅」將改編列為「科學園區」。當地業者指出，因為該區多數居民結構為移工，若蓋住宅恐吸引力較低；台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰則表示，內政部轉彎將該處轉變為工業型態，反而可搭上區域特性，有助後勢發展。

「高雄新市鎮第1期發展區」座落於高雄新市鎮內，此次招商區域為第1期發展區西南側產業專用區，面積約10.48公頃（建蔽率、容積率分別為60％、300％），鄰高雄都會公園，位處高雄市產業廊帶，北接路竹科學園區、南接加工出口區。

內政部營建署表示，呼應科技發展政策，提供台商回台設廠生產之土地，籌劃高雄新市鎮後期發展區部分住宅區、商業區變更為產業發展用地，預計未來透過區段徵收，取得產業用地交由科技部納編為科學園區。

有業者指出，該區位在楠梓區，屬於房價基期低廉區域，許多移工都居住在該區，許多人不願意居住在此地；另外，高雄已經有高雄軟體科技園區，即使變更為產業用地，招商難度恐怕仍相當高。

營建署認為，高雄縣市合併後，高雄新市鎮已成為大高雄市西部都會走廊之中心區位，在政治、經濟、市場等時空條件及連結南部區域整體發展上，擁有絕佳的地理條件優勢，區位條件甚佳。

另外，高雄新市鎮腹地充足，其中台糖公司土地，約占68%，土地取得較為容易，因此，於高雄新市鎮設置科學園區、引進科技產業，除可帶動就業與經濟提昇外，更可配合永續發展願景，打造高雄新市鎮為「生產、生活、生態」三生一體的典範城市。

陳炳辰分析，楠梓區為高雄市移轉量能多的熱門區，主因出於房價相對便宜，單價多落在一字頭，以工業區上班族為主要購置者，也有置產出租族群，若市府有意在當地開發工業園區，看準的應在於住宅用地開發不如他處賣相佳，轉變為工業型態反而可搭上區域特性，有助後勢發展。

關鍵字：高雄房市韓國瑜新市鎮內政部營建署重劃區移工工業產業園區台灣房屋陳炳辰廠辦商辦

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