全力強化東森房屋品牌　力拼市佔率20%

▲東森集團王令麟創辦人。（圖／ETtoday資料照）

記者張瑞傑／台北報導

東森房屋成立迄今31年，東森集團宣佈，將由蔡高明擔任東森房屋新任董事長，原董事長王應傑改任副董事長，另將聘用年輕專業總經理負責經營；未來東森購屋將整合東房房屋資源，從線上媒體端整合到線下零售端，2018年東森集團營收217億，2019年預計將有45%成長。

東森集團近年持續快速成長，圍繞新零售、新媒體雙核心，不斷創新整合，創造企業價值，從電視購物第一品牌基礎，再衍生多通路發展，以東森購物為例，經營20年以來，顧客滿意度高達95% 、而ETtoday新聞雲榮獲英國牛津大學「路透新聞學研究所」調查最常使用的網路媒體中冠軍寶座。

▲東森房屋新任董事長蔡高明。（圖／ETtoday資料照）

去年東森集團與自然美結盟後，整體業績表現蒸蒸日上，證明線上線下國際美妝通路策略大大奏效，以自然美大直店為例，與東森結盟第一個月，東森購物就協助自然美導入40%新客源，未來東森購物也將持續努力將880萬會員導流至東森房屋，從線上媒體端整合到線下零售端，2018年東森集團營收217億，而今年預計將有45%成長。

東森集團總裁王令麟表示：「東森過去在線上媒體經營與零售經營，累積了龐大的流量與會員，透過大數據分析與新科技應用，我們將合適的商品與服務，推薦到會員面前﹔2007年全台房仲業，信義房屋第一、東森房屋第二、太平洋第三，未來東森集團也將全面協助東森房屋業績成長，並努力強化東森與加盟主之間伙伴關係，重新擦亮東森房屋招牌、重建東森房屋在消費者心中信賴度，我們不僅要讓東森房屋重返榮耀，更要讓房子賣得出去、錢進得來，店東發大財。」