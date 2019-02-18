東區店東拋售5年賠950萬！　房仲：延吉街這裡不逃未來更慘

▲台北東區房屋的空置率持續攀升。（圖／記者莊喬迪攝）

實習記者魏雅芬／綜合報導

台北市東西商圈反轉，東區邊陲區域的店家首當其衝，根據實價登錄資料，松山區延吉街31到60號有間公寓店面，屋主去年11月轉手售出時，慘賠950萬元，和當初買進時的價格相比，每坪暴跌17%。有房仲業者就指出，如果周圍屋主「現在不脫手，將來很有可能賠更多」，且這區域是東區比較邊緣的地帶，賠售情形會更有感。

延吉街賠售的店面共27.2坪，屋主2013年以5450萬元的價格買進，2018年11月卻以4500萬元賣出，虧了將近千萬，每坪從200萬元下跌到165萬元，實在損失慘重。香港商匯泓不動產投資顧問副總吳懿倫分析說，由於東區高租金已成常態，「房屋空置率不斷攀升，部分店家紛紛調降租金」，導致此區近2年平均店租下修2成。

▲現在東區不少房東選擇降價出租。（圖／記者莊喬迪攝）

他指出，現在遊客大多往西門町跑，更何況延吉街這間店面又位於東區較邊陲地帶，「是賠售最先反映的區域」，過了下班時間人潮就明顯少於市民大道，再加上附近多是辦公大樓，或是便當店、熱炒店等等，單坪租金約落在2000至4000元，難以再往上抬升。

吳懿倫還表示，這店面的屋主選在2013年買進時，「剛好處於市場上最高點，如今賠售狀況才會特別明顯」，但是目前每坪165萬元的價格還算合理，「未來房租回溫的可能性不高，反而會持續下跌」，如果有其他店家想轉手「最好要趁現在」。

據了解，2013年開在東區的頂呱呱忠孝店，當時房東將租金一口氣調漲100萬元來到180萬元，店家無法負荷只好黯然退場，經歷2次搬遷才又回到舊店址隔壁重新開幕。

近2年仍持續有店家宣布關閉，包括40年老店永福樓、連鎖品牌金礦咖啡等等，還有接手頂呱呱就店址的瑞士名錶「Swatch」也已在2018年底歇業，如今東區商圈沒落，傳出房東有意願要把租金從170萬元降為100萬元，但Swatch仍舊選擇熄燈，成為空置的店面。

▼先前老店永福樓也敵不過高租金，在過年前宣布熄燈。（圖／記者李毓康攝）