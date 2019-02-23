ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

點亮府城中西區　南市「中國城暨運河星鑽區段徵收區」3月完工

ETtoday新聞雲

▲▼台南市中國城改建構想圖。（圖／翻攝自台南市政府）

▲台南市中國城改建構想圖。（圖／翻攝自台南市政府）

生活中心／綜合報導

台南市「中國城暨運河星鑽區段徵收區工程」預計於今年3月完工，為了配合區內道路完工後通車，新臨安橋及金華橋也將開放通行，用路人可透過臨安路一段直接從新臨安橋到府前路、中正商圈及海安商圈，將可有效紓解中華西路車流，並改善當地交通路網，同時以觀光休閒遊憩及水岸複合商業區發展。

台南市政府地政局表示，「中國城暨運河星鑽地區區段徵收」是少數位於市中心精華商業區地段之開發建設，緊臨臺南運河，包含中國城及運河星鑽兩地區，開發面積為11.23公頃（約3.4萬坪），開發區內規劃了廣場、公園、綠地、公園道、廣場兼停車場等公共設施用地，面積約4.96公頃，公設比為44.06％。此外，開發區內的其他規劃還包含了水岸複合商業購物中心區、親水景觀住商混合區等供休閒、商、辦、住商及國際觀光旅館等使用；另於中國城地區，亦規劃商業區用地，供小規模觀光商業機能使用。

▲▼台南市「中國城暨運河星鑽區段徵收區工程」完工後，新臨安橋及金華橋將配合開放通行。（圖／翻攝自Google Map）

▲▼配合徵收區內道路完工通車，新臨安橋及金華橋將配合開放通行。（圖／翻攝自Google Map）

▲▼台南市「中國城暨運河星鑽區段徵收區工程」完工後，新臨安橋及金華橋將配合開放通行。（圖／翻攝自Google Map）

中國城廣場改造工程於106年6月27日啟動，接著運河星鑽公共工程也於同年的10月28日啟動。地政局表示，目前工區內排水、污水管線、大地工程及自來水等工程皆陸續完成，為了盡速讓金華橋及新臨安橋通行，將致力兩橋與工區銜接工程的施作，大家企盼的雙橋通行，將「可配合運河星鑽工程完工後開放通車」。

台南市中西區中正商圈與台南運河的交會處，過去為運河盲段的河道及碼頭用地，在盲段填平建中國城大樓後，中正商圈與水岸發展因而受到阻隔，而中國城大樓也因建物老舊，使用機能不佳，因而加入改造計劃。此外，運河星鑽地也因為新南國小及金城國中之遷校，造成公有土地長期閒置，影響環境衛生及市容景觀。

藉由區段徵收的開發，將特定專用區之市有土地，共同規劃、開發，重新賦予都市新活力，因此拆除中國城大樓，打造可供市民親水休憩的開放空間，並將運河星鑽地區公有土地適當規劃，打造連結運河雙橋之交通路網，創造地區發展特色，以提高都市土地利用價值。

▲▼台南市中國城改建構想圖。（圖／翻攝自台南市政府）

▲此徵收區將以觀光休閒遊憩及水岸複合商業區發展，中國城改建構想圖。（圖／翻攝自台南市政府）

開發後不僅有效改善運河兩岸市容景觀，亦可延續湯德章紀念公園周邊孔廟園區、文學館及美術館之觀光資源，串連海安路、中正路等商圈，形成中正路文化觀光軸帶新亮點。地政局表示，在此區另新開闢的公園道路沿線也將種植山馬茶、楝樹及大花紫薇等植栽作綠美化，大幅改善附近市容景觀，「後續再配合中國城廣場改造工程於108年底完成後，將再帶動府城舊街區軸線與運河水岸周邊區域繁榮發展」。

▼運河星鑽開發示意圖。（圖／翻攝自台南市政府）▲▼運河星鑽開發示意圖。（圖／翻攝自台南市政府）

關鍵字：台南市中國城中國城暨運河星鑽區段徵收區新臨安橋金華橋

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/3850

「大魚的祝福」亮燈開展　黃偉哲：成為安平新地標

來台南安平除了看古蹟、逛老街、品嚐小吃及搭乘運河遊船之外，台南市政府觀光旅遊局特別邀請國內知名藝術家楊士毅（阿貴），在安平港邊的港濱歷史公園全新創作「大魚的祝福」鯨魚公共裝置藝術，1月21日晚上在市長..

1月21日 20:41

//cdn2.ettoday.net/images/3726

安平運河搭遊船、繞夜間古城好浪漫！12月台南人半價優惠

坐在船上沿著安平運河遊覽古城風光成了台南的旅遊新亮點，乘著晚風看著岸上燈火通明，看著台南新舊建築道盡歲月流轉，愜意又浪漫。經營安平遊港遊運河船業者表示運河遊船在去年的十二月啟航，至今已滿一週年，決定回..

11月28日 15:45

//cdn2.ettoday.net/images/3658

台南運河旁老屋咖啡廳　古董老物件擺設彷彿穿梭時空

喜歡「老味道」的我們，總會被 Instagram 上那驚鴻一撇的「老故事」給吸引。老房子、老物件，那些明明已經穿梭了幾十年時空的「老故事」，卻在此時此刻依然在我們眼前閃耀著。看見台南老友分享了「Sho..

11月4日 17:00

//cdn2.ettoday.net/images/3577

台南運河再現榮光　黃偉哲保留魚市場推「運河珍珠」計畫

民進黨台南市長參選人黃偉哲於9月25日，偕同競總發言人邱莉莉召開記者會，發表未來台南運河的觀光政策，以及水岸廊帶周邊規劃。黃偉哲表示運河再啟有三大關鍵，包括古蹟保留活化、觀光動線打通以及運河水質改善。..

9月25日 18:06

//cdn2.ettoday.net/images/3907

新竹到台南空污警報「天空灰濛濛！」　25監測站達不良等級

今（20）日西半部地區風速較弱，大氣擴散條件不佳，上午11時從新竹到台南的空氣品質不良，共有20個監測站達到「對敏感族群不健康」等級，亮起橘色燈號，另外還有5個達到紅害等級。環保署提醒，敏感族群民眾或..

2月20日 11:48

//cdn2.ettoday.net/images/3908

拱韓國瑜選總統聲量大？　馬英九：要看韓的意願

前總統馬英九2月19日受邀與參選台南市立委補選的台南市議員謝龍介，南下高雄燕巢參觀鳳梨老農外銷中國大陸訂單裝櫃時，針對外界拱高雄市長韓國瑜參選總統馬英九的看法時，馬英九多次回應：「這要看韓國瑜的意願」..

2月20日 17:41

點亮府城中西區　南市「中國城暨運河星鑽區段徵收區」3月完工

台南市「中國城暨運河星鑽區段徵收區工程」預計於今年3月完工，為了配合區內道路完工後通車，新臨安橋及金華橋也將開放通行，用路人可透過臨安路一段直接從新臨安橋到府前路、中正商圈及海安商圈，將可有效紓解中華西路車流，並改善當地交通路網，同時以觀光休閒遊憩及水岸複合商業區發展。

55分鐘前

杭州房東全崩潰！　21坪美房月租1.8萬「PO網30天沒人問」

不只台灣的房租漲了無人問，連大陸杭州也是如此境況。趙小姐擁有一間橋西的21坪套房，考量到過完農曆年後，房價會上漲約10％，因此刊登4000元人民幣（約新台幣1.8萬元）的價格尋找租客，沒想到消息在網站上放了一個月，連問的人都沒有，後來降價到3500元（人民幣，下同），竟遇到房客狠殺500元。但這樣「凍漲」的情況，不僅趙小姐遇到，連其他房東也是如此，紛紛感慨，「今年想漲租看來是不可能了」。

7小時前

夫妻不和、家運衰弱OUT！　十大風水格局地雷全揭露

「寧可信其有，不可信其無！」好的居家風水會容光煥發，不好的風水住不安寧、睡不安穩，還很難開運，是否覺得家中口角紛爭不斷、家運衰弱？很有可能是觸犯到室內風水禁忌，而鄉林建設今天（22日）統整出十大地雷房，教你避開地雷區、聰明住好房。

7小時前

房貸利率殺破底！台南500萬能入厝

房貸利率殺破底，降至九年新低，許多購屋族預期短期利率不升，每月繳得房貸與房租相去不遠，開始鎖定低單價、低總價建案，而房仲業者統計，最近四年六都房價變化，除了雙北價格微幅下跌外，其餘中南部是上漲趨勢，當中又以台南市漲幅最大，一坪要價13.2萬元，以一間40坪大房型，總價5百多萬能成家。

8小時前

讀者迴響

熱門新聞

歌仔戲名伶　內湖3億土地慘遭法..

環狀線試車被嫌吵　周邊房價跟著..

日本住宅區比台灣安靜！網揭2大..

低利率時代降臨！台南500萬能..

「慘賠一條街」轉手秒賠　Swa..

透天厝只蓋2.5層「留一面牆」..

房東月租「2萬→40萬」她傻眼..

空拍帶動農地買賣　影像更真實

台女1500萬買澳洲房！180..

新北三大重劃區　買房優缺點分析

最新新聞更多

南市「運河星鑽區段徵收區」3月..

邱復生：蘇花改通車花蓮就翻轉了..

空拍帶動農地買賣　影像更真實

移居桃園熱　建商7大建案皆完銷

2019大發！暖爸人生最正確的..

台女1500萬買澳洲房！180..

日本住宅區比台灣安靜！網揭2大..

想換屋！夫：買我名才付貸款　她..

主播買房告別10年租屋：投資報..

法拍屋5大致命傷屋主小心被煞！..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366