點亮府城中西區　南市「中國城暨運河星鑽區段徵收區」3月完工

▲台南市中國城改建構想圖。（圖／翻攝自台南市政府）

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台南市「中國城暨運河星鑽區段徵收區工程」預計於今年3月完工，為了配合區內道路完工後通車，新臨安橋及金華橋也將開放通行，用路人可透過臨安路一段直接從新臨安橋到府前路、中正商圈及海安商圈，將可有效紓解中華西路車流，並改善當地交通路網，同時以觀光休閒遊憩及水岸複合商業區發展。

台南市政府地政局表示，「中國城暨運河星鑽地區區段徵收」是少數位於市中心精華商業區地段之開發建設，緊臨臺南運河，包含中國城及運河星鑽兩地區，開發面積為11.23公頃（約3.4萬坪），開發區內規劃了廣場、公園、綠地、公園道、廣場兼停車場等公共設施用地，面積約4.96公頃，公設比為44.06％。此外，開發區內的其他規劃還包含了水岸複合商業購物中心區、親水景觀住商混合區等供休閒、商、辦、住商及國際觀光旅館等使用；另於中國城地區，亦規劃商業區用地，供小規模觀光商業機能使用。

▲▼配合徵收區內道路完工通車，新臨安橋及金華橋將配合開放通行。（圖／翻攝自Google Map）

中國城廣場改造工程於106年6月27日啟動，接著運河星鑽公共工程也於同年的10月28日啟動。地政局表示，目前工區內排水、污水管線、大地工程及自來水等工程皆陸續完成，為了盡速讓金華橋及新臨安橋通行，將致力兩橋與工區銜接工程的施作，大家企盼的雙橋通行，將「可配合運河星鑽工程完工後開放通車」。



台南市中西區中正商圈與台南運河的交會處，過去為運河盲段的河道及碼頭用地，在盲段填平建中國城大樓後，中正商圈與水岸發展因而受到阻隔，而中國城大樓也因建物老舊，使用機能不佳，因而加入改造計劃。此外，運河星鑽地也因為新南國小及金城國中之遷校，造成公有土地長期閒置，影響環境衛生及市容景觀。

藉由區段徵收的開發，將特定專用區之市有土地，共同規劃、開發，重新賦予都市新活力，因此拆除中國城大樓，打造可供市民親水休憩的開放空間，並將運河星鑽地區公有土地適當規劃，打造連結運河雙橋之交通路網，創造地區發展特色，以提高都市土地利用價值。

▲此徵收區將以觀光休閒遊憩及水岸複合商業區發展，中國城改建構想圖。（圖／翻攝自台南市政府）

開發後不僅有效改善運河兩岸市容景觀，亦可延續湯德章紀念公園周邊孔廟園區、文學館及美術館之觀光資源，串連海安路、中正路等商圈，形成中正路文化觀光軸帶新亮點。地政局表示，在此區另新開闢的公園道路沿線也將種植山馬茶、楝樹及大花紫薇等植栽作綠美化，大幅改善附近市容景觀，「後續再配合中國城廣場改造工程於108年底完成後，將再帶動府城舊街區軸線與運河水岸周邊區域繁榮發展」。

▼運河星鑽開發示意圖。（圖／翻攝自台南市政府）