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法拍屋5大致命傷屋主小心被煞！　房市每12年走1個節氣循環

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▲房地產,房產,不動產,打房,買房,置產,房市,空屋稅。（圖／記者林敬旻攝）

▲風水專家提醒，買房時要注意的要點。（圖／本報資料照）

圖、文／財訊雜誌

看屋講究風水，文化大學助理教授郭進泰本身做過估價師，也曾經走訪過全台6都數千個法拍屋，最後把1200個法拍屋物件歸納，發現會淪為法拍屋，竟有高度風水巧合，對於有心找房的人，可作為一種大數據的參考。

法拍屋的5大風水致命傷

郭進泰提到，風水是經驗法則，影響人是不知不覺的，通常3~6個月就會有感覺，以科學的角度來說，風水就是氣流是否穩定平和。他分析，自己看的法拍屋有高比率有氣流對沖的問題，若屋主住到屋子被法拍，顯示房子出現一些警訊，可作為日後購屋的參考。

郭進泰先列出負面表列，經由統計，他從法拍屋中歸納五種煞氣。第1名的煞氣，是玄真煞，占比46%。玄真煞就是住宅大門一開門，有路燈或電線桿，就像1根針矗立在門前。

以風水的觀點來說，門口最好都不要有柱狀物，但玄真煞必定是在門口的正前方，沒有對到門口就沒有關係。為了化解玄真煞，有些人動用關係，請台電把住家門前的電線桿牽走；電線桿地下化的推動，也能減少這種情況。

第2名是大家耳熟能詳的路沖，法拍屋中占15%。尤其是小條馬路的路沖最嚴重，就像是噴射機一樣，氣流太強直接對沖住家。好的風水是藏風聚氣、溫和穩定，氣流不要太強烈。以上這兩種都是因為氣流不穩定造成的煞氣。

▲▼入口玄關旁，規劃整面收納櫃，簡單俐落。（圖／特約記者黃尚斌攝）

▲樓梯對著門是一種室內的路沖，對運勢也會較差，建議入門後要設置玄關就能改善。（圖／特約記者黃尚斌攝）

第3名，是陰邪煞。就是旁邊有宮廟的房子，法拍屋中占6%，尤其以新北市居多。郭進泰表示，廟前廟後也不適合住家，開藥房或寺廟金紙等相關行業較為適合。

第4名，是住家門口的對面，正好是大樓的停車場車道，占5.5%。因為車流上下會加速，造成氣流不穩。車道口也很像一個口，如同羊入虎口。

第5名是住宅位處反弓的位置，也就是馬路圓弧狀的外側，占5%。與車流造成的氣流對沖所致。

法拍屋5大致命傷屋主小心被煞！　專家教你看懂會賺錢的好宅。（圖／財訊雜誌提供）

▲文化大學助理教授郭進泰看遍六都的千間法拍屋，統整出5大煞氣不利住宅運勢。（圖／財訊提供／黃郁修攝）

好風水自己就能掐指一算

郭進泰說明，不好的氣場有8成都是與氣流不穩有關，例如位處高架橋旁邊的房子，有腰斬的煞氣，但若是樓層高於高架橋，狀況就能減輕。

有相對壞的風水，就有相對好的風水，經多年觀察，郭進泰指出有3種旺宅風水，第1個是逆水流的住宅或店面。何謂逆水流？指的是住家附近的河流流向，或是大馬路的車流方向與住家門口相逆，尤其以交叉路口為主，例如忠孝東路上的舊SOGO百貨與復興北路車流呈現逆水格局，是生意興隆的極佳風水。

此外，車流的逆向也形成一條馬路的陰面與陽面，人氣旺的那一面稱為陽面，通常陽面位處在逆流的那一面。

第2旺則是「交會水」格局，兩條馬路或是河流的交會，像是三角窗店面，形同兩條財路聚集在一起。通常此格局以店面受惠較大，住宅的話，客廳宜雙面採光，但房間則正好相反，因為明廳暗房，臥室要暗才能睡得好。例如知名北市仁愛路帝寶豪宅即是交會水格局。

第3旺則是地勢低的位置，反而比地勢高的位置聚集氣流好，尤其以店面為主，做生意要選在地勢低的地方。郭進泰舉例，以上述第2和第3旺的具體例子，就是台北市。北市的地勢比較低，且有多條河流交匯，就像是聚寶盆一樣，人氣和財氣會聚集在這裡。

▲▼房地產 汐止 新北市。（圖／記者屠惠剛攝）

住宅方面，則會希望乾燥，地勢低的話溼氣比較重，所以為了健康因素，應排除地勢低的住宅。

許多人羨慕豪宅的大房間，但是連古代皇帝都不住大房間。郭進泰建議，房間坪數最好不要超過6坪，人在睡眠中的空間不需要太大，才能睡得安穩。可以簡單進行一個測試，分別在客廳和房間睡一晚，除了床的因素以外，是否小房間睡得比較安穩。

郭進泰提到，北京紫禁城裡有9000多個房間，但皇帝房間不是最大間，還會用布簾把床遮起來。如果房間太大，反而會影響睡眠品質。提到房間的大小，在都會區很多人都是租套房，但套房只有一個空間，沒有客廳和房間的隔間，這時你的鄰居就特別重要。

▲▼北京故宮、角樓。（圖／記者曾俊豪攝）

12年循環新年房市緩跌

郭進泰表示，如果床的位置隔壁正好是廁所，或是床的正上方是鄰居的廁所，都會影響到你的思緒。就算有牆壁隔開，牆壁還是有毛細孔，待久了，隔壁廁所的穢氣還是會影響，尤其長期睡眠時都在穢氣旁，容易影響思考判斷，或是白天無法集中精神的疑慮。

年關將近，郭進泰也提供1個小建議，他提及不少住在老公寓的住戶，大門與鄰居的門相對，如果想要新年旺，在貼春聯時，春聯要選大一點，最好能大過對面的春聯，這樣氣勢才會好。

提到氣勢，如果以全年度的房市來看，郭進泰笑說，房市還是會逐年緩跌，現在買氣看似有回籠，但是房價還是緩步向下，不會大跌，但就是慢慢的跌；他認為，房市12年走1個節氣循環，上1次房市起漲點是2003年SARS風暴後的谷底，向上走了12年，在2015年開始下跌，預估下一次的房市反轉，要再12年，也就是下一個羊年，屆時是2027年。

郭進泰認為，建築投資風水是一種統計學，根據他看房經驗也與學術吻合，民眾透過一些小眉角，也能為自己的居家風水加分，展開新年度新氣象。

【本文由財訊雜誌授權提供，原文出自「專家教你看懂會賺錢的好宅》住宅風水3好5壞 豬年趨吉避凶有門道」一文】

關鍵字：房產雲法拍屋房產買房風水

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