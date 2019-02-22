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內湖「慘賠一條街」轉手秒噴1445萬！3年12戶逃命　Sway爆：後面會更慘

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生活中心／綜合報導

房市景氣低迷，位於台北市內湖區五期重劃區的「新富街」更淪為「慘賠一條街」，據內政部實價揭露，近期又有2戶屋主轉手，其中一戶賠了1445萬元，從2016年1月至今，3年間已有12間房子賠售。對此，房市專家Sway直言，內湖區賠售趨勢還沒完，之後「更有得賠」！

新富街在台北市內湖五期重劃區內，附近有潭美國小、明美公園，交通位置便捷且道路規劃舒適又具隱密性，幾乎都是大坪數的高級社區，吸引不少名人和投資客置產，但隨著景氣反轉，房價開始下跌，許多投資客都套在高點，只能認賠殺出。

▲內湖五期重劃區新富街▼。（圖／記者呂佳賢攝）

▲內湖新富街道路規劃整齊舒適。（圖／記者呂佳賢攝）

根據實價資料顯示，除了特殊交易之外，新富街自2016年1月至今共有12戶房子轉售，每個屋主都是賠售，其中2017年共有7筆賠錢售出的案例，最少的賠了478萬，最多的則賠了1768萬元；到了2018年，仍有屋主持續賣出，截至10月為止共有5戶認賠出場，近期的2個賠售案例一戶賠了1445萬，另一戶則賠了545萬元。

對此，Sway於好房網TV直播節目「Sway說」指出，根據上述實價資料，估計此波投資還沒來到最低點，主要是因為，新富街雖然交通位置便利且道路規劃隱密，但由於生活機能不足，到了晚上「整條街都是黑的」，點燈率也不高。

Sway表示，其實全台各地都有賠售的案例傳出來，新富街當初開價過高，實際上根本也還沒到單坪百萬的行情，加上物件多為大坪數，總價過高如天價，一般購屋族難以負擔，因此才會造成越來越多投資客「斷尾求生」，忍賠售出。

▲內湖五期重劃區新富街▼。（圖／記者呂佳賢攝）

▲新富街接連傳出屋主賠售的案例。（圖／記者呂佳賢攝）

房仲業者陳泰源也表示，新富街位於內湖五期重劃區，許多建商都在同一時期蓋了很多新房子，造成供給大於需求，當時許多投資客認為穩賺不賠，2013年前瘋買，大部分的買家都沒有實際入住，自住自用的人相對較少，所以晚上都黑壓壓一片，顯得荒涼。

陳泰源強調，房市景氣反轉後，許多地方的房價其實都下跌，但新富街的情況又比較明顯一些，許多投資客開始認為「長痛不如短痛」，想把資金轉往股票、基金等其他投資，只能認賠賣出，才會造成新富街接連傳出屋主賠售的情況。

關鍵字：慘賠一條街新富街內湖重劃區房產Sway

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