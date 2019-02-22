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夫妻不和、家運衰弱OUT！　十大風水格局地雷全揭露

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▲室內格局風水寧可信其有，不可信其無，此為示意圖非關新聞事件。（圖／翻攝自鄉林建設臉書專頁）

▲室內格局風水寧可信其有，不可信其無，此為示意圖非關新聞事件。（圖／翻攝自鄉林建設臉書專頁）

記者黃靖惠／綜合報導

「寧可信其有，不可信其無！」好的居家風水會容光煥發，不好的風水住不安寧、睡不安穩，還很難開運，是否覺得家中口角紛爭不斷、家運衰弱？很有可能是觸犯到室內風水禁忌，而鄉林建設今天（22日）統整出十大地雷房，教你避開地雷區、聰明住好房。

鄉林建設表示，雖說現在人比較沒這麼在意風水，不過建議還是避開多數人忌諱的風水格局，或可用裝潢修飾，這樣自己住起來安心。

以下是常見的十大風水禁忌：

一、臥室門忌兩兩相對：臥室門不宜兩兩相對，此謂「相罵門」，易導致家中口角。

二、進門忌見廚浴：現代的建築設計，有時為了考慮空間的配置，一進門往往先見到廚房、餐廳或浴廁。這是陽宅的大忌，也不合常理，居住其中，家運必衰。

三、樓梯忌正對大門：樓梯不僅是連接樓上與樓下的重要通道，從風水學來講也是接氣與送氣之所在。樓梯的理想位置是靠牆而立，切忌在居室中央，這樣等於把家中一分為二，會帶來家中各種口角，甚至導致夫妻不和。

四、大門忌正對廁門：大門不能正對廁門，因廁所有汙穢之氣，而大門為屋子的門面，表示一進門就晦氣。

五、浴廁設在走廊盡頭：屋內如有走廊，浴廁只宜設在走廊邊上，不可設在盡頭，否則為大凶。

六、忌廚浴門相連：廁所的門若與廚房的門連在一起，則廁所的門應牢記時常關閉，免得受汙濁之氣。

七、忌穿心劍格局：大門口直對長走廊，這也是沖煞，走廊越長，對家居越不利，這叫穿心劍格局。若門內無屏風阻隔，則不宜居住。

八、大門直通到底，麻煩不斷：居家忌像賓館或飯店一樣，一條長廊連著一排數個房間，否則易發生外遇及私奔問題。

九、不規則的房間：不規則的房間當主臥房，容易導致久婚不孕的後果。如用來做廚房，會影響家人健康，一般不規則的房間只可用來做儲藏室使用。

十、房門對大門，耽於淫慾：臥室門不可正對大門，否則易誘使居住者耽於淫亂色慾中。

關鍵字：室內風水居家地雷

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