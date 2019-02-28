急售爸媽贈與的房子！少一關鍵就「虧至少500萬元」　會計師曝省錢祕方

記者鄒鎮宇／綜合報導

房價居高不下，當父母要把房產轉給子女時，也會因贈與稅被扣掉不少，因此其中節稅的方式便成為關鍵，但房地合一稅的新制上路後，怎麼使用也成為關鍵。惠譽事務所主持會計師鄭惠方便交戰實用1招，讓贈與稅變成0元。

父母將財產給予子女時，現金贈與稅高達20％，但若以房產的形式轉給子女，就可用房產現值的贈與稅10％再扣除贈與免稅額220萬元。

舉例來說，A先生打算以5225萬元買房產（但是房地現值合計1000萬元）贈與女兒，按10％贈與稅率計算就是，1000萬元扣除220萬元免稅額，繳納稅額78萬元，相較直接贈送現金，按20％贈與稅率並扣除累進差額375萬元後，繳納稅額626萬元，可省下贈與稅548萬元。

▲▼房地合一新制上路，贈與稅的掌控成為關鍵。（圖／東森新聞）



但房地合一新制上路，倘若子女想將房產直接轉售，就得注意持有房產的時間。如注3年就出售，稅率高達20％，「自住」滿6年後出售，則可適用10%優惠稅率，並享有免稅額400萬元；此外，不滿6年的話將按15%~45%稅率課徵財產交易所得稅（1年內出售為45％）。

鄭惠方表示，每個人一年都有220萬元的免稅額，因此讓孩子以貸款的形式購房，便可從贈與總額內扣除，再減去孩子本身負擔的貸款，「也許扣完之後，根本就沒有贈與稅」，貸款買房贈與稅最低便可壓至0元。

▼贈與現金、房屋與轉售時間案例說明表。（製表／記者吳靜君）

