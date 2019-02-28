政大教授「舊屋換新屋」　花4千萬入手人生第4間房　

記者黃靖惠／綜合報導

前台北副市長、政大地政系特聘教授張金鶚在文山區有3間老屋，為了和妻子享有更好退休生活，決定換掉居住25年老屋，花4千萬買下人生中第4間房子，今天（2/28）在臉書上證實並強調，為了因應退休生活，而是以「舊屋換新屋」，並無關房市是否景氣進場購屋時機。

張金鶚低調表示，個人即將自政大退休，為因應退休後的休閒生活，希望能好好改善生活品質，所以換掉目前居住了25年的老屋，不值對外一提，

至於購屋條件，他表示，考量93歲年邁父親仍以目前住家附近的新建社區為選擇要件，特別是有理想公共環境空間和休閒與運動設施，以及良好的社區管理維護；也希望室內居住空間大小及規劃設計與相關設備能因應退休生活，另最好有二個停車空間。

他表示，很幸運去年下半年看到符合的理想且都喜歡的新建社區，雖然房屋價格超出了原先預期，但考量原有3間老舊房屋可以賣掉，剛好換來這間理想的新屋，而且也不會造成額外的負擔壓力。

但是其中父親現在居住那間不能出售，所以他決定，就以房貸方式籌措換屋資金，經過如此盤算決定「舊屋換新屋」，迎接新生活，預計今年5月前將搬入新居。

他強調，自己購屋以「居住品質」與「負擔能力」為重要考量；另外為了因應退休生活「舊屋換新屋」，並無關房市是否景氣進場購屋時機。