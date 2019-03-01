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宜蘭新屋退燒　一坪房價跌破2字頭

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▲羅東林管處將於3月16日（星期六）與岳明國小及無尾港文教促進會合作，舉辦「國土綠網行動日」活動，歡迎民眾一同來參與。（圖／羅東林管處提供）

▲宜蘭房地價格較上一季下滑，此為示意圖。（圖／羅東林管處提供）

記者黃靖惠／綜合報導

宜蘭距離台北40分鐘車程，受惠雪隧開通後便利交通，湧入大批民宿、飯店及觀光客，當然也吸引不少建商進駐推案，一度讓當地房價暴漲，但隨著熱潮退燒，房價也跟著一落千丈，建商試圖藉此減少蓋新大樓、力保房價不下跌，仍難逃價跌命運，因為根據最新統計數據，宜蘭去年住宅房地已經跌破2字頭大關，一坪價格只剩10幾萬。

宜蘭縣地政處最新公布地價動態，去年第四季住宅區房地買賣實價共607件，一坪均價18.7萬元，以中古屋交易為主，新成屋移轉交易量不若前幾季熱絡，所以均價較上季微跌。

▲▼北台灣多數縣市房市與房價表現不佳，宜蘭房價穩、買氣佳成為房市樂土。（圖／記者季相儒攝）

▲宜蘭住宅區房地價格較上一季下滑。（圖／記者季相儒攝）

至於土地價格，住宅區土地買賣實價案件共79件，一坪均價9.4萬元，因蘇澳鎮低單價大面積土地交易，致均價較上季下跌；商業區房地買賣實價案件共62件，一坪均價19.8萬元，因本季交易案件主要以區分所有建物為主及受區位差異影響，均價較上季下跌。

再與《住展雜誌》最新公布房市風向球統計，顯示建商今年推案意願低落，預售推案量不到200億元，除了議價率持平外，其餘預售推案、成屋推案、來客組數、成交組數都呈現下滑趨勢，更點名宜蘭和基隆最近一年房市現況，兩縣市出現「全年都是淡季」狀況，為北台灣新建案市場表現較弱的縣市。

▲▼ 宜蘭羅東觀光夜市。（圖／翻攝自Google Map）

▲宜蘭羅東觀光夜市。（圖／翻攝自Google Map）
 

關鍵字：宜蘭新大樓宜蘭地政處新案房價

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