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大直最貴！水岸豪宅首見「忍痛賠售」　屋主1年賣掉慘賠2100萬

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▲▼北市,大直,房市,河岸,豪宅。（圖／記者陳韋帆攝）

▲大直的河岸豪宅。（圖／記者陳韋帆攝）

生活中心／綜合報導

大直是台北市知名的豪宅區之一，不過具有指標性的水岸豪宅也出現首起賠售案例，有屋主買入1年之後，房價下跌，最後只好慘賠逾2100萬元賣出，不過房仲分析，應是屋主有資金需求，才會忍痛售出。該建案高樓層戶過去曾以4.3億元售出，為大直最高單價的社區之一。

這個建案位於大直植福路，中高樓層享有水岸風景。根據實價登錄資訊，13樓戶於去年12月以1.58億元賣出，而去年1月買進的價格則為1.7927億元，相比之下，等於屋主在一年的期間，就損失了超過2100萬元，而新接手屋主為一家投資股份有限公司。

這個建案樓高42層，中高樓層享有水岸景觀，且有萬豪飯店管理系統，管理費用高，是台北市的指標性豪宅。而這個建案的高低樓層成交價落差也很大，2015年時，39樓以總價4.3億元，換算每坪價格要290.6萬元，也是目前大直單價為高的社區之一。

《聯合報》報導，房仲業者表示，這次的賠售戶在去年初購入，但到了年底就賣出，賣出單價每坪約142.6萬元，比較該建案過去的交易價格，單坪不到150萬的多是低於10樓的低樓層，因此推測可能是賣方有資金的需求，才認賠售出。
 

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