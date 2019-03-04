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又是「租約到期」　小南門唯一旗艦店無預警收攤

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圖文／鏡週刊

228連假剛過完，位在台北松山區東興路上的「小南門點心世界」突然拉下鐵門貼出公告，表示因為租約到期結束營業。「小南門」除了賣招牌豆花，也販賣各項麵食飯類及點心，用餐時間一到往往門庭若市，突然無預警熄燈，也讓附近的上班族哀號：「少了小南門午餐要吃啥？」

1996年，小南門經營路邊攤販售豆花起家，除了維持古法以純手工製作豆花之外，2002年起陸續推出「小南門傳統美食」「小南門點心世界」二品牌，2011年開始經營獨立店面。

台北東興路上的「小南門點心世界」拉下鐵門，表示因為租約到期結束營業。（讀者提供）

「小南門」位在東興路的店面分為1樓及2樓，用餐空間相當寬敞，除了飯麵鍋貼外，也有合菜可以點，吃飽後再來碗豆花更是一大享受。許多網友推薦他們家的鍋貼、大滷麵和芋頭米粉，也有網友推薦他們家獨樹一格的酸辣湯，裡面的豆腐滑嫩入口即化，還吃得到冬粉的口感。

位在台北市東興路上的「小南門點心世界」是唯一一間旗艦店，結束營業後目前只剩下百貨商場或醫院美食街的專櫃，店家也貼出公告，3/1起點心世界繼續在南京微風或微風廣場繼續為大家服務，不過此消息一出，也令附近居民及上班族相當不捨。


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