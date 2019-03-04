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小南門旗艦店收攤　賣700多份湯包才夠付租金

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▲▼東興路小南門結束營業。（圖／記者呂佳賢攝）

▲東興路小南門結束營業。（圖／記者呂佳賢攝）

記者黃靖惠／綜合報導

捷運松山線通車前，周邊房價、店租齊飛漲，但似乎未拉抬捷運南京三民站周邊商圈，位於東興路段的「小南門點心世界」日前因租約到期、結束營業。房仲業者分析，該店雖緊鄰捷運站、南京東路、八德路人車匯流處，但因非主力商圈、集客力不佳，顯見未受惠捷運開通，每月租金上看13萬，以一份湯包180元計算，每月至少得賣出728份湯包，才能支付店租。

小南門經營路邊攤豆花店起家，位於北市松山區東興路段上為旗艦店，店面分為1、2樓用餐空間寬廣，除了豆花以外還有麵飯麵鍋貼，日前突然熄燈號，店門口外張貼公告指「租約到期、結束營業」，令附近上班族哀號，未來用餐會更不便。

日前小南門點心世界旗艦店關店公告指出，因租約到期結束營業，3月1日起在微風廣場百貨公司、南京微風仍有設櫃，會繼續提供服務。

▼東興路小南門結束營業。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼東興路小南門結束營業。（圖／記者呂佳賢攝）

台灣房屋智庫分析師陳炳辰表示，該店雖緊鄰八德路、南京東路段人潮匯流要道，但並非主力商圈，以周班商業金融大樓上班族消費人潮支撐商圈，一到了夜間或假日人潮銳減，因此區段租金一坪1800元，店面投報率1.8％～2％並不高。

他說，原先捷運松山線開通，沿線預期帶來人潮，似乎也未奏效。經比對舊門牌地址資訊，兩層樓大小加起來73.4坪，再以區段租金一坪1800元計算，每月租金上看13.1萬元。

若以一份小籠湯包180元計算，每月至少得賣728份湯包。另外在網路招租平台591又發現，一間主打松山一樓好店面在小南門店址正對面，總面積約120坪，每月租30萬元。

▲▼東興路小南門結束營業。（圖／記者呂佳賢攝）

▲東興路小南門結束營業。（圖／記者呂佳賢攝）

關鍵字：小南門點心世界小南門店租旗艦店台灣房屋租金湯包

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