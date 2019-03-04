興富發跨足烘焙　總裁親自喬味道

圖文／鏡週刊

除建築營造本業外，營建股營收王興富發集團在今年正式跨足商場、飯店、餐飲等多元事業，朝10年再賺1千億的倍增計劃邁進，集團直接經營的「貝可麗烘焙工坊」3月4日於大直CBD正式開幕，成為興富發轉型首發餐飲店舖。

興富發轉型首發餐飲店舖「貝可麗烘焙工坊」，店面空間是由興富發集團旗下的齊裕營造一手包辦，設計採自然療癒風格，流暢舒適的走道動線，落地採光的無壓大空間。

興富發總裁鄭欽天極為重視集團的首發轉型，親力親為指導餐點口味，其中奶黃包是他在去年赴香港考察時，發現只要伙計一喊「流~薩~寶」（流沙包的粵語發音），買家就要馬上回應「一籠」、「兩籠」，才有機會搶到剛出爐的流沙包。

鄭欽天返台後立即請貝可麗主廚試做記憶中的流沙包，員工透露，不管再忙，他都會試吃、回饋給主廚、再試吃，一直到產品味道到位為止，不放過任何一個小細節，終於，道地的黃金波蘿流沙包誕生了，一口咬下熱騰騰的麵皮，香滑奶黃餡繚繞齒間，成為貝可麗鎮店之寶。

除總裁力薦黃金波蘿流沙包及紅酒桂圓之外，總裁夫人特別推薦仙女奶茶；該店也另提供多項輕食、甜點及飲品。



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