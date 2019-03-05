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228剛過...連3名店將熄燈！台北金流量失衡醞釀鬼城效應

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財經中心／綜合報導

知名江浙菜餐廳「錦華樓」在台北市中山區屹立40餘年，去年傳出租金太高、景氣不佳造成嚴重虧損悄悄歇業，明確消息近日才曝光。而228連假剛過，位在台北松山區東興路上的「小南門點心世界」也無預警熄燈。財信傳媒董事長謝金河日前針對六福皇宮收掉後無人接手的現象表示，對鄰近商圈也造成傷害，如果長久下來都如此，恐怕形成鬼城效應，對市容也有不利的影響。

▲▼東興路小南門結束營業。（圖／記者呂佳賢攝）

▲台北東興路小南門無預警熄燈。（圖／記者呂佳賢攝）

近年來受到商圈沒落、高房價和高租金影響，有「黑白兩道情報站」之稱的錦華樓已在去年關店，而台北市東區40年老牌餐廳永福樓也營業到上個月24日為止，儘管在吹熄燈號前人潮爆滿、一位難求，但在沉重虧損負擔下依然無法延續經營。

▲東區商圈沒落加上租金壓力　40年老牌餐廳永福樓只營業到2/24。（圖／記者黃士原攝）

▲東區商圈沒落加上租金壓力，40年老牌餐廳永福樓已結束營業。（圖／記者黃士原攝）

傳統老店如此，平價連鎖店家也面臨類似的窘境，近年來天母商圈因為逐漸沒落，房東願意調降租金力拚復甦，然而經營30多年的麥當勞天母店近日也傳出不敵高額租金將在6月收攤的消息。無論老餐廳、連鎖店還是流行時尚新興店家，「租約到期」都成了不堪經營的最佳理由。

▲▼天母麥當勞。（圖／記者劉亮亨攝）

▲麥當勞天母店傳出因租金太高將在6月吹熄燈號。（圖／記者劉亮亨攝）

謝金河日前發文指出，六福集團退租後，如果沒有接手，房東國泰人壽每年會少掉近5億租金收入，對南京東路這一帶商圈也造成傷害，這裡晚上一片漆黑，如果長久下來都如此，恐怕形成鬼城效應，對市容也有不利的影響。該大樓在昂貴的土地上，單是租金收入就不菲，但是租這樓來經營的企業，如果沒有高效率的經營能力，在昂貴的資產上經營企業，最後都將因為虧損過大而飲恨。

▲台北威斯汀六福皇宮。（圖／六福集團提供）

▲六福皇宮退租後，目前該棟大樓仍等待接手。（圖／六福集團提供）

對於台北市接連傳出名店退出的情況，許多人直指高額租金與經濟不景氣是最大原因，也有民眾質疑市長柯文哲翻轉西門的策略反而讓東區或其他區域沒落。柯文哲日前接受媒體專訪解釋，台北總金流量有12.5兆，而全台灣是36到38兆，在台北總量不變的情況下，西門興起東區當然會沒落，重點是改變產業結構，要靠長遠規劃，不要淪落於只仰賴攤販經濟。

▲▼ 柯文哲 臺北市長,2019投資臺北產業論壇 。（圖／記者周書羽攝）

▲柯文哲認為高房租比高房價對產業殺傷力更大 。（圖／記者周書羽攝）

既然高額租金是「沒落」的重要原因之一，台北市政府也拋出課徵「空置房屋稅」及提高稅率的研議計畫，希望藉此救回逐漸凋零的東區商圈。不過屋比趨勢研究中心總監陳傑鳴也提醒，政府若加徵稅，雖然有助於提升房東出租意願，但仍需注意房東是否將稅金轉嫁，或是以人頭承租掩蓋空置的情形，甚至房東如果隨意租給短期特賣會或娃娃機店等，對商圈發展也不利。

關鍵字：錦華樓永福樓小南門點心世界台北東區天母商圈歇業熄燈高租金

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