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打房司令4000萬購屋揭兩大警訊　章定煊：偏重投資價值劣質新屋充斥

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網搜小組／綜合報導

有打房司令之稱的前台北市副市長張金鶚傳出花費4000萬元購屋，一度引起外界正反意見評論。景文科技大學財務金融系副教授章定煊4日在自己的臉書PO出長文分析，並點出兩大房市警訊的問題點，第一是一般受薪階級在台北市是否跨得過購屋門檻，第二則是台灣人對於住宅太過強調投資價值，反而忽視了居住價值。

▲▼房市,房地產,中古屋,違建,頂樓加蓋,房屋,文山區。（圖／記者葉佳華攝）

▲張金鶚的第四間房子傳聞是買在文山區。（圖／ETtoday資料照）

張金鶚卸下台北市副市長一職後，回到政治大學當教授，由於他在任內接連祭出豪宅、囤房等稅制，因此被外界戲稱為「空頭總司令」，近日傳出他在政大附近的文山區買下人生中的第四間房子，要價4000萬元，一度引起各界議論，但他事後跳出來澄清，這是為了和妻子的退休生活才會進行換屋的動作，卻還是無法抵擋市場上的譏諷式批評。

章定煊提到，張金鶚的新聞其實顯現出現今房市的兩大問題，張老師是國內頂尖大學的資深教授，這樣頂尖的受薪階級在台北市如果只能買到一般水準的新屋，那一般受薪階級的民眾恐怕連購屋的門檻都跨不過去，「如果張金鶚老師一直就是租屋族呢？大概就得一直租下去。」

▲▼ 政大地政系教授張金鶚 。（圖／本報資料照）

▲張金鶚主張居住正義，且長期反對炒房。（圖／本報資料照）

至於第二個問題是什麼，章定煊認為，台灣人太過強調住宅的投資價值，反而不重視居住價值，所以在看張老師的新聞時只注意到房子多少錢，而沒有想到這或許是他人生的最後一間房；加上過度注重投資價值也產生出一連串問題，例如新屋漏水、施工拙劣或誇大坪數等，這就是台灣市場有這麼多劣質新屋充斥的原因之一。

而對於張金鶚的購屋事件，消基會房屋委員會召集人張欣民表示，消費者其實可以從中學到寶貴的6堂課，分別是自住不必等、首選環境、近公司、與雙親居所距離拿捏、附近要多點停車位、有錢就要買，「張金鶚有錢就買屋，買了也不隨便賣，這樣的保守理財觀念是正確的，至於這第四間房是否能像前3間一樣有增值的空間，就需要時間來考驗了。」

關鍵字：張金鶚章定煊炒房居住正義

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