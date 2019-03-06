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台灣真正草莓族「不工作卻賺翻」　部落客兩重點分析：就是地主

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網搜小組／綜合報導

現代年輕人常被認為是草莓族、抗壓力低又沒有責任感，經常在臉書針對時事發表見解的部落客峰言峰語列出兩大重點，解析真正的草莓族其實是台灣地主，這些人不工作也不繳稅，卻靠著特有的土地制度賺飽飽，加上掌握媒體的話語權，整天對全民洗腦才會造成這樣的狀況。

部落客峰言峰語4日在臉書粉絲專頁分享自己與友人大陸籍妻子的對話，內容分為兩大部分，第一點先探討台灣年輕人是否過度重視小確幸，反而不如大陸年輕人的狼性，但這其實與大環境的經濟發展有關，他們並非沒有野心，只是「機會」消失、升遷不易，加上創業困難，才會讓老一輩的人覺得態度很不上進。

▲▼ 房地產,店面,東區,出租 。（圖／記者張一中攝）

▲現今房價居高不下，讓許多年輕人忍不住感嘆買不起房。（示意圖／記者張一中攝，與本文當事人無關，下同）

至於誰才是真正的草莓族，部落客峰言峰語點出其實就是台灣的地主們，這些人既不工作也不繳稅，卻透過台灣獨有的土地制度致富，「肥滋滋像一顆顆飽滿的大草莓」，加上握有媒體的話語權，才能整天對全民洗腦，說工時世界前三名的年輕人是草莓族，「這難道不是全世界最弔詭的事嗎？」

臉書粉絲專頁「明日台灣」的小編也轉貼相關報導呼籲，台灣人尤其是中產階級以下以及青年們，怎麼能夠忍受不公平的土地制度所帶來的超大貧富差距，「我們努力工作賺錢都拿去繳房租、房貸、支付高物價，最終都進了不勞而獲的財團和地主口袋裡。難道，這不是台灣社會更該關注、批判和改革的核心議題嗎？這比統獨爭論更重要百倍、千倍，懇請大家一起來關心台灣的土地所有權制度，因為這跟你我的生活品質、子孫的幸福息息相關。」

▲▼ 房地產,店面,東區,出租 。（圖／記者張一中攝）

▲台北東區商圈爆發倒店潮，許多知名商家相繼搬離，也讓高租金爭議成為近期的熱門討論話題之一。

其實，部落客峰言峰語先前就以一篇「200萬的理性選擇」文章掀起網友熱議，內容提到，如果手上有200萬元的現金應該拿去創業還是投資房地產，結論是相同的資金投資房地產根本就是穩賺不賠，這一切都是因為台灣獨有的土地制度。

但AppWorks合夥創辦人林之晨也在臉書PO文表達意見，他認為投資新創與創投，不該只是跟房地產比收益，還要看長期帶來的策略價值，並舉出自身經驗為例，「公司剛開始幾年根本沒有人要理我們，好幾次發不出薪水，合夥人們必須自己墊錢來維持營運，但在大家的努力以及許多貴人的相助下，我們終於漸漸得到支持，願意把錢放進一個理論上較差的資產分類」，堅持了10年總算做出好成績，也才有今天的328家活躍企業、總年營業額超過760億、員工總數9500人的蓬勃生態。

關鍵字：草莓族土地所有權房產

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