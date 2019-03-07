廠商業績未達400萬被逼畫押！ 微風南山租金壓力浮現

▲微風南山。（圖／記者黃士原攝）



財經中心／綜合報導

台北信義區微風南山百貨今年才開幕，吸引超過百間連鎖餐飲進駐，創下單日15萬人次客造訪，8千萬元佳績，怎知才開幕兩個月就傳進駐餐飲廠商受不了昂貴租金壓力、陸續調漲菜單價格，有廠商私下透露，被要求每月最低營業額門檻至少300、400萬元，有業者因未達業績、被樓管逼簽月結單補足差額，鬧得眾所皆知。

座落在台北地標101正對面的微風南山百貨，總面積約1.6萬坪，為地下2樓、地上7樓百貨商場，結合精品、流行服飾、以及異國美食佳餚等，號稱是全台最大百貨商場，吸引130間美食店鋪首次來台展店，初估每月租金逾五億，今年初剛開幕時還曾創15萬人次、8千萬佳績，成為台北新地標。

百貨才開兩個月地標效應不再，有廠商透露，微風南山當初以包底抽成的合約招商，依營業面積不同，要求廠商每月最低營業額門檻至少300、400萬元，再依金額抽成12%至15%不等，開幕首月沒多久遇到春節、228假期人潮多、生意很好，「平日能做10萬，假日曾創下超過20萬的最高紀錄。」，但隨著人潮減少，業績也跟著一瀉千里。

廠商抱怨，連假過後人潮少，非用餐尖峰時刻，近60個座位只有5人、更多時候都沒人，不只沒人潮、每月因為高額的電費也造成沉重負擔，商場外一度電收3.5元，但微風南山卻要6.7元，幾乎是2倍價格，以一個月3萬元電費，自搬到微風南山得繳7萬元。

據《蘋果日報》報導，不少廠商只能靠改變菜單、增加下午茶時段攬客，或是調漲菜單價格打平收支，不過仍有進駐廠商上月業績不達標，被樓管逼簽月結單補足差額，鬧到樓面皆知。

今天有商仲業者向ETtoday私下透露，微風南山向南山人壽承租大樓，再轉出廠給商當二房東，因此租金負擔很高，以周邊租金一坪6千元計算，占地1.6萬坪，每月至少9600萬元租金，所以身為二房東的微風南山租金壓力也不小。