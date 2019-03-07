新興區房價「人氣」是關鍵！　空半年長香菇、像核彈爆炸一樣慘

▲新莊副都心。(圖／新北市新聞局提供)



記者黃靖惠／綜合報導

新北新中副都心、頭前房價跌最兇，先前網友分享自己入住新莊副都心快3年只有自己一人、左右沒有鄰居，更直言「傻瓜才買房，老了寧願去住林口養生村」。被房產專家Sway今天分享在臉書表示，台灣房屋持有成本太低，於是鬼城一個個在各大重劃區誕生，要大家「不要住鬼城」因為房價會跌很慘，而且沒人住的房子溼氣重，祈禱房價漲回來前，房屋修繕費會虧更大。

他表示，沒鄰居的感覺似乎挺爽，怎麼吵都沒人抗議，可是阿飄也最喜歡住這種房子，跟飄住久了運氣也不會好，更容易生些奇怪的病，疑神疑鬼之下，這個家不會溫暖，另外網路時代，一旦鬼事件發生，聲名大噪時，房價會更慘，更沒人敢住。

房價還在跌，尤其是北台灣，此時購屋只能自住，他說，不想忍受房價下跌的辛酸，就多租幾年也無妨，不要拚死賭一把去買鬼城，因為「每晚一年多賺一台賓士」。只要市場轉售量超過5％的，都代表房價還會波動。

不住鬼城就早點賣，他表示，在台灣沒人住房子因濕氣水氣鹽分等等，空個半年就會像核彈爆炸一樣慘，長香菇可能只是摘一摘，生鏽可能只是難看，一旦漏水或壁癌而不去理會，房子會爛得更快，少賠就是賺，不住就賣一賣，在你祈禱房價漲回來前，這房屋的修繕會讓你虧更大。