一個新莊兩個世界！ 下新莊房價3優勢撐腰

▲新莊副都心。（圖／遠雄提供）



記者黃靖惠／綜合報導

一個新莊兩種房價，頭前、副都心重劃區等位於上新莊地區房屋轉手慘賠消息頻傳，反觀下新莊地區因工業區、學生等自住客撐腰，屋主轉手僅小賠。對此台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰陳炳辰說，兩個地區購屋族群不同，近年又以自住客佔多數，造成以豪宅買盤為主的上新莊交易停滯，反觀下新莊因房價較親民，且還有工業區、大學生租屋族群買盤撐場，僅是小賠紀錄。

一般大家習慣將新莊地區分為上、下兩區塊，而頭前重劃區、新莊副都為上新莊；另輔大、捷運丹鳳站、迴龍站為下新莊地區。

房價跌幅最兇在上新莊一帶，也就是副都心、頭前一帶，據實價登錄顯示，「遠雄中央公園」19樓戶屋主轉手賠掉1298萬；反觀下新莊因價格相較偏低，賠售金額最多百萬，根據實價登錄揭露，下新莊一帶「麗寶雙璽」去年10月八樓戶轉售賠175萬。

陳炳辰分析，上新莊屬高價豪宅區塊，多豪宅規劃、豪宅價格，主打高資產族群客層，雖然近捷運副都心站，交通尚屬便利，但因飲食採買機能不足，且副都心賣壓不減，加上房市回溫幅度有限，如今回歸基本盤，價跌幅度顯著。

陳炳辰說，上、下新莊的購屋族群本屬不同，近年因剛性買盤為王，副都心豪宅區塊買盤停滯，屋主轉手慘賠紀錄不斷，反觀下新莊親民地段有工業區、大學生租屋族群撐場，置產、自住兩相宜，雖然沒有大賠、但小賠訊息也不斷，不過若以整個區域房市來看，因利多話題不足，整體新莊區蔓延跌價陰霾。

▲新莊副都心。（圖／翻攝Google map）