新北豪宅王「寶徠花園」一坪80.7萬　屋主轉手過半都獲利

▲新北新店寶徠花園榮登去年度豪宅王。（圖／翻攝自GOOGLEMAP）



記者黃靖惠／綜合報導

新北市豪宅王去年由新店「寶徠花園」奪下，頂樓戶以一坪80萬元重回八字頭水位，也創下新店最高單價紀錄，再查閱近三年交易紀錄，總共21筆交易紀錄中，有14筆屋主轉手後獲利，也就是說，將近2／3交易為賺錢。房仲分析，該社區位於捷運七張站生活圈，近年成交價位多在六字頭，有如此強勁表現，推估應是看準鄰近裕隆城將推新北超豪宅，所以投資買盤提前進駐卡位。

依內政部實價登錄資料分析，新北市總價超過6000萬元以上豪宅單價最高的前三名，第一名是新店的「寶徠花園」28樓戶總價1.09億元，換算一坪80.7萬元，第二名是永和的「吉美一品」24樓戶總價6300萬元，換算一坪單價72.5萬元；第三名是板橋的「馥華雲鼎」29樓戶總價1.05億元，換算一坪單價70.3萬元。

新店寶橋路的「寶徠花園」去年登新北豪宅王，頂樓戶坪數是150.1坪，總價為1.09億，單價來到80.7萬，創實價揭露資料中新店區最高單價，也是新北市除了小套房產品外，睽違一年再見豪宅八字頭水位，買方兆傑企業股份有限公司，應與此案有合作關係，推測即為自家人買去。

該社區為兩棟樓高28層建築，戶數多達247戶，位於捷運七張站生活圈，近年成交價位多在六字頭，比起當地行情高出一成。

台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰分析，此次頂樓能以超高價賣出，推估主因乃看準鄰近裕隆城將推出新北超豪宅，自家人定錨頂樓價格，不過該地段本多高價住宅，實力亦屬穩健。

陳炳辰進一步分析，近年新北市八字頭交易都為個位數，高總價的豪宅產品並不獲得新北自住客青睞，加上投資客陸續轉往房價鬆動的台北市，以需課徵豪宅稅、超過6000萬以上的交易，去年僅有一件，像是新板特區的橋峰、東方富域、謙岳曾賣到85~90萬，橋峰還曾出現92萬高價交易，都已榮景難返。