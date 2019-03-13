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八年激增近3萬人！淡北道路VS淡江大橋建設利多　吸引雙北七區購屋族

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▲▼ 淡水河北側沿河平面道路開發案。（圖／新北市政府新建工程處提供）

▲ 淡水河北側沿河平面道路開發案。（圖／新北市政府新建工程處提供）

記者黃靖惠／綜合報導

淡水因房價相對雙北來得低，且離雙北40分鐘車程，八年內人口增加近3萬人，多項交通建設因應而規劃、動工，繼先前捷運輕軌完工後，日前淡江大橋也相繼動工，連同延宕23年的淡北快速道路也再掀話題。當地房仲認為，淡江大橋、淡北道路兩大交通利多，倘若真的有成完工，會因交通動線不同，吸引到的區域買盤跟著不同，包含板橋、中永和、五股、八里、北投、士林七區。

根據新北市政府民政局統計，最近八年淡水激增將近3萬人，從民國100年的14萬6756人，一路攀升，至108年2月已經有17萬4288人。

多數淡水居民須到台北通勤上班，但每到尖峰時段「紅樹林到竹圍車潮多，用路人至少卡在車陣半小時！」當地民眾抱怨，淡金路及中正東路口雨天塞更慘，原先5分鐘能通行的車程，至少卡了少半小時以上，因此不少在地人希望有一座淡北道路疏散車潮。

淡江大橋VS淡北道路利多　吸納購屋買盤大不同

日前淡江大橋已正式動工、預計113年完工，屆時民眾開車從淡水到八里端，可以省下25分鐘，且能夠連接65快速道路到板橋、中永和地區十分方便。

另一條淡北道路為淡水河北側沿河平面道路，北起淡水區台二線淡金路與坪頂路口，南接台北市關渡的大度路，今天（13日）將進入二階段環評審查會。

住商不動產淡水台北灣加盟店周姓業務副理指出，這兩項交通建設都能讓淡水聯外交通更迅速，不過因動線不同能吸引到的購屋買盤也不同，以淡江大橋對於往返八里、板橋、中永和、五股地區開車族較方便，而淡北道路則是往北投、士林的機車族較方便。

房仲表示，淡水地區的房價相較於台北、板橋、中永和房價低，且因新興重劃區街廓整齊、綠地且學校多，加上近期影城、百貨商場進駐，生活機能逐步完善，首購族傾向在淡水新市鎮築巢，以總價1500萬在淡海能買一間大四房、平面車位，但同樣金額到了北市卻只能負擔老公寓，或是一間1+1房樓中樓。

房仲也強調，淡水沙崙重劃區不僅新案價一坪20～24萬元相對台北低，且有寬敞人行步道、綠地多，附近診所、藥局、全聯、頂好林立、家樂福，另有天生國小就學方便，整體生活機能佳、交通方便。

關鍵字：淡北道路淡水淡海新市鎮房價

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