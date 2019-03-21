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到站即到家！區內唯一擁有接駁巴士　「明日朗朗」讓人住得安心又放心

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▲位於高鐵青埔特區的建案《明日朗朗》，首見在區域內提供接駁車串聯生活圈，讓你到站就到家，住得安心又放心。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者張凱喨）

記者胡至欣／採訪報導

誰說住在桃園都要以車代步？走到家門口搭上社區巴士也能四處趴趴造！位於高鐵青埔特區的建案《明日朗朗》，為了服務所有住戶，首見在區域內提供接駁車，讓你到站就到家，住得安心又放心，更省去了開車停車的麻煩！

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▲《明日朗朗》為了服務所有住戶，首見在區域內提供接駁車。（圖／記者張凱喨攝）

「社區巴士對我來說滿方便的，如果我買菜或以後要接送小孩上下學，都是另外一種交通工具。」、「假設平常天氣不好，想到外面吃飯逛街，但又不想騎車、開車的話，接駁車是一個很好的服務。」社區巴士串聯生活圈，不論逛街、購物、接送小孩都方便，讓新手人母和小資上班族都超有感！

新潤機構專案經理周家豪強調，青埔周遭重大交通建設，像是機捷、高鐵都已完成，但公車路線較不完善，透過免費接駁巴士能再縮短距離，住戶只要到社區門口，就可以輕鬆抵達想去的地方。

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▲青埔特區鄰近桃園高鐵站、機捷A18與A19站，往返台北交通便利。（圖／記者張凱喨攝）

看好青埔特區鄰近桃園高鐵站、機捷A18與A19站，往返台北交通便利，加上周邊建設陸續到位，除了既有的萬坪青塘園、華泰名品城、桃園國際棒球場，未來還有全台最大八景島水族館、全國最大旗艦級IKEA、桃園市立美術館、亞洲矽谷計劃-思科進駐、國際世貿展覽中心，以及即將完工的冠德環球購物中心，新潤建設機構在此打造超稀有的1800坪大基地建案「明日朗朗」，地段優質、街廓寬敞，而且步行3分鐘就能到青埔國中，成功擄獲自住客層目光。

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▲擁學區、交通機能和交通利多，《明日朗朗》獲自住客青睞。（圖／記者張凱喨攝）

已購客李小姐認為，《明日朗朗》離大馬路只隔一條巷子，但寧靜度有差，加上離學區近，附近又有購物中心、水族館、IKEA，對於有小孩的人來說，非常具吸引力。「第一個特點是總價很親民，第二個是這附近機能不錯，然後新潤還給我們10大暖心服務！」已購客鍾先生也大讚《明日朗朗》是CP值很高建案。

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▲《明日朗朗》總價親民、生活機能佳，加上暖心服務，讓已購客鍾先生大讚CP值很高。（圖／記者張凱喨攝）

「年輕人要買房子，最重要的自備款的部分，可能就是沒有家人幫忙會比較不足，我們目前的話就是首付48萬起，就可以入主兩房或者是標準三房。」新潤機構專案經理周家豪表示，為了貼近市場需求，新潤建設強打10大暖心服務，除了規劃社區接駁車、升級建材設備，還提供工程即時監控等服務，而其中最受年輕首購族青睞的就是客製化付款方式。

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）
▲新潤機構專案經理周家豪表示，為了貼近市場需求，新潤建設強打10大暖心服務。（圖／記者張凱喨攝）

《明日朗朗》挺成家、挺換屋，讓年輕人就算不靠爸媽，也能住在高鐵、捷運沿線，堪稱是品味生活中，最佳CP值的購屋首選。

明日朗朗基本資料
投資建設：新潤建設股份有限公司
建築外觀：呂建勳建築師-哈佛建築美學大師
建築設計：郭長庚建築師-台灣建築設計獎
結構設計：宋治中顧問-日本制震權威
公設設計：唐忠漢總監-德國IF設計大獎

關鍵字：新潤明日朗朗高鐵青埔特區青埔國中青塘園社區巴士機捷A18A1910大暖心服務成家換屋自住首購

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