房價高、市場畸形成顯學　學者嘆：不做事「躺好躺滿」十年還有賺　

▲台灣房價高、全民有感。（圖／記者陳韋帆攝）



記者黃靖惠／綜合報導

高房價全民有感，景文科技大學財務金融系副教授章定煊昨天（18日）表示，不到兩千萬房子十年後變成四千萬元，反映當下年輕人購屋困境，而稅制誘因下，台灣民眾普遍習慣以房地產作儲存財富的方法，所以多數人認為認真工作、認真求學都不重要，全不足以讓人脫離貧窮，而致富最重要方法是和銀行打好關係跟躺好躺滿，所以，學會怎麼躺著比認真學習工作重要，諷刺比喻好像變成當今的顯學，令人感嘆。

章定煊表示，經濟成長過程中資本家、地主、技術擁有者越來越富有；整個受薪階級就越來越貧窮，當資本家、地主、技術擁有者有多餘資金的時候，再加上他們優異的貸款條件，促使資金流向房地產市場，導致價格與租金上揚，受薪階級的困境就越來越嚴重，貧富差距以非常快的速度惡化中。

「台灣房價問題比其他國家更嚴重的三個原因」章定煊指出，一個台灣的資本家、地主、技術擁有者取得資金後，不願再進行生產投資，而是大多比重流向房地產市場，因而台灣所得房價比居高不下，這點由台灣2008年將遺產稅調降至10%，結果海外回來資金並沒有投資在產業上，反而大肆在台灣炒房上看得出來。

第二個原因，台灣在生產上，雖然在使用了台灣的資本、台灣的技術，但是在將整個基地移往海外，也就是以海外的勞力替代了台灣了勞力，就算國民生產毛額上升了，台灣受薪階層能得獲得的利益少之又少。

第三個原因，是稅制誘因下，台灣民眾普遍習慣以房地產作儲存財富的方法，即便目前投資客大量減少，置產客讓目前房地產市場盤面不至大幅下滑。

他更援引先前政大教授張金鶚買新房個案，章定煊表示，他賣掉兩間舊房去買一間4千萬新房，反映年輕人購屋困境，他此次入手房子在十年前不到兩千萬元，假使張教授和其他人一樣十年前提早退休，再拿退休金去買那間房子「他甚麼工作都不用做，只要躺在那邊躺十年，就可以賺兩千多萬，連舊房子都不用賣。」

他批評，這十年來努力教書、著作、講學、研究，所得還比不上在那邊躺著，這年頭認真工作不重要，也不是認真求學，這些都不足以讓人脫離貧窮；致富最重要方法是跟銀行打好關係跟躺好躺滿，比如說10年前拿100萬跟銀行貸99%，買一戶一億的帝寶，10年來每天就是努力的在帝寶好好躺著，十年後這一百萬就會變成三億。這樣的比喻雖然反諷意味十足，可是令人痛苦的是，好像又是事實。

他感嘆，在政府與民間都相信房地產的發達有助於國民所得GDP的成長，而且房地產有問題整個經濟都會出事，讓這樣躺著賺風險降到最低。所以，學會怎麼躺著比認真學習工作重要，這樣諷刺的比喻好像變成當今的顯學，真是令人感嘆。