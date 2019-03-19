ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

房價高、市場畸形成顯學　學者嘆：不做事「躺好躺滿」十年還有賺　

ETtoday新聞雲

▲▼房市,副都心,新莊。（圖／記者陳韋帆攝）

▲台灣房價高、全民有感。（圖／記者陳韋帆攝）

記者黃靖惠／綜合報導

高房價全民有感，景文科技大學財務金融系副教授章定煊昨天（18日）表示，不到兩千萬房子十年後變成四千萬元，反映當下年輕人購屋困境，而稅制誘因下，台灣民眾普遍習慣以房地產作儲存財富的方法，所以多數人認為認真工作、認真求學都不重要，全不足以讓人脫離貧窮，而致富最重要方法是和銀行打好關係跟躺好躺滿，所以，學會怎麼躺著比認真學習工作重要，諷刺比喻好像變成當今的顯學，令人感嘆。

章定煊表示，經濟成長過程中資本家、地主、技術擁有者越來越富有；整個受薪階級就越來越貧窮，當資本家、地主、技術擁有者有多餘資金的時候，再加上他們優異的貸款條件，促使資金流向房地產市場，導致價格與租金上揚，受薪階級的困境就越來越嚴重，貧富差距以非常快的速度惡化中。

「台灣房價問題比其他國家更嚴重的三個原因」章定煊指出，一個台灣的資本家、地主、技術擁有者取得資金後，不願再進行生產投資，而是大多比重流向房地產市場，因而台灣所得房價比居高不下，這點由台灣2008年將遺產稅調降至10%，結果海外回來資金並沒有投資在產業上，反而大肆在台灣炒房上看得出來。

第二個原因，台灣在生產上，雖然在使用了台灣的資本、台灣的技術，但是在將整個基地移往海外，也就是以海外的勞力替代了台灣了勞力，就算國民生產毛額上升了，台灣受薪階層能得獲得的利益少之又少。

第三個原因，是稅制誘因下，台灣民眾普遍習慣以房地產作儲存財富的方法，即便目前投資客大量減少，置產客讓目前房地產市場盤面不至大幅下滑。

他更援引先前政大教授張金鶚買新房個案，章定煊表示，他賣掉兩間舊房去買一間4千萬新房，反映年輕人購屋困境，他此次入手房子在十年前不到兩千萬元，假使張教授和其他人一樣十年前提早退休，再拿退休金去買那間房子「他甚麼工作都不用做，只要躺在那邊躺十年，就可以賺兩千多萬，連舊房子都不用賣。」

他批評，這十年來努力教書、著作、講學、研究，所得還比不上在那邊躺著，這年頭認真工作不重要，也不是認真求學，這些都不足以讓人脫離貧窮；致富最重要方法是跟銀行打好關係跟躺好躺滿，比如說10年前拿100萬跟銀行貸99%，買一戶一億的帝寶，10年來每天就是努力的在帝寶好好躺著，十年後這一百萬就會變成三億。這樣的比喻雖然反諷意味十足，可是令人痛苦的是，好像又是事實。

他感嘆，在政府與民間都相信房地產的發達有助於國民所得GDP的成長，而且房地產有問題整個經濟都會出事，讓這樣躺著賺風險降到最低。所以，學會怎麼躺著比認真學習工作重要，這樣諷刺的比喻好像變成當今的顯學，真是令人感嘆。

關鍵字：房價章定煊房產學者專家房價張金鶚

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

全台待售餘屋9萬間　63％中大坪數成燙手山芋！

房市交易連兩年量增，露出復甦曙光，但全台餘屋卻仍有9萬餘戶？根據「屋比」房屋比價平台網路待售資料，六都待售餘屋共9萬2682間，佔六都住宅待售量高達32％，超過3成以上，其中高達63％是40坪以上的中大坪數住宅。「屋比」房屋比價創辦人葉國華表示，過往投機炒作的3～5％漲幅已不再有，中大坪數房屋供給過剩，顯然已成為燙手山芋。

1小時前

房價高、市場畸形成顯學　學者嘆：不做事「躺好躺滿」十年還有賺　

高房價全民有感，景文科技大學財務金融系副教授章定煊昨天（18日）表示，不到兩千萬房子十年後變成四千萬元，反映當下年輕人購屋困境，而稅制誘因下，台灣民眾普遍習慣以房地產作儲存財富的方法，所以多數人認為認真工作、認真求學都不重要，全不足以讓人脫離貧窮，而致富最重要方法是和銀行打好關係跟躺好躺滿，所以，學會怎麼躺著比認真學習工作重要，諷刺比喻好像變成當今的顯學，令人感嘆。

1小時前

「斷捨離」難　迷你倉去年銷售額近40億元

都會區居住或辦公空間不足與代價昂貴，收納成為公司行號與一般家庭的麻煩事，有業者看好都會區的小型倉儲需求，複製國外迷你倉的經驗，推出迷你倉的租賃服務，甚至進化到專人上府收件，收納盒的空間最低月租99元起，迷你倉的發展日益蓬勃，根據財政部自助儲物空間的營業額統計，去年自助倉儲的銷售額就將近40億元，成為不動產租賃的新興行業。

15小時前

花大錢買露台戶圓空中花園夢　網友批：來接垃圾跟屍體

民眾身處水泥叢林想親近大自然難如登天，所以越來越多人願意花多一點錢購買露臺戶，打造成充滿綠意的空中花園，不過就有專業網友分析，低樓層露臺戶就是來接垃圾跟屍體，只要有人跳樓或失足立刻變凶宅；高樓層如果是「共同管道」，如果同樓層有人將排氣亂改，廁所、排水管、糞管相連臭味四溢，就連要晾衣服也沒辦法。

17小時前

超美臥室天花板飄屎臭...4招杜絕拉皮重修「偽新屋」　

台中某舊大樓被爆料重新拉皮翻修後，被當「偽新屋」再推出銷售，民眾因為低公設、低於市價很快就銷售一空，但才入住一個月漏水如瀑布傾瀉。對此房產名家Sway表示，「賣屋是賣人性，不是賣良心」，買房前一定要先檢查天花板，尤其廁所、廚房等有水的地方，因為自己曾打開過一處超美臥室的天花板，結果裡面屎尿味濃厚，因為樓上糞管漏了。

18小時前

大安區屋主轉售賠1900萬　房仲分析兩點「燙金門牌」失靈

大安區燙金門牌、捷運宅全失靈，位於大安區樂業街「十二富」社區在捷運六張犁生活圈範圍，緊鄰敦南商圈旁及臥龍學園等，四周生活機能好到爆炸，曾創下一坪99萬元高價，但最近兩筆交易卻屢屢賠售，其中一筆屋主轉手賠了1900萬元。房仲業者推測，除了賣方個人資金因素，再來周邊有傳統市場稍顯雜亂，不乏住宅社區老舊，尚有高架橋、公墓等嫌惡設施因素，區域行情難具備支撐抗跌性。

19小時前

買高賣低！　星宇董座敦南樞院鄰居　轉手賠掉4435萬

星宇航空董事長張國煒先前砸了近9億元，一口氣買下三戶「敦南樞苑」豪宅，而他的鄰居去年10月再傳交易慘賠4435萬元，實價登錄揭露，17樓屋主101年以3.42億元入手，去年用2.98億元轉售，形同賠了4435萬元。據了解，賣方為知名嬰童用品品牌業者，買方是工信集團總裁潘俊榮家族。

21小時前

影／神探要先救海砂屋！　新北成立「都更辦公室」

新北市政府今（18）日正式成立都更辦公室，新北市長侯友宜表示，都更是選舉時的承諾，將以過去在任台北市除暴組時，神探的魄力推動都更，將給市民一個舒適的生活空間。

21小時前

外送員、施工大叔也要登記　北京公租房6月裝完「人臉辨識系統」

北京市所有公租房至2019年6月時都將安裝上人臉辨識系統，目前在人臉辨識系統後台的數據庫裡，已經採集租戶及同居人臉部資訊10萬多條；除住戶外，外送員、施工人員也都要進行登記。公租房管理中心指出，從2018年11月開始，小區裝上了該辨識系統，轉租的情況已經基本消失。

23小時前

3家保單網路賣最好　富邦新安東京明台產險使出渾身解數拼戰

15家產險公司網路投保最熱賣的3種保單，為汽車險、機車險與旅平險，其中又以富邦產、新安東京海上與明台產險的保費收入7,521萬元，就占了整體1.1億元的68%，主因是網頁界面較易懂使用、頻頻推出行銷活動及大打宣傳戰。

23小時前

讀者迴響

熱門新聞

露台戶圓空中花園夢　小心一秒變..

女租客險遭性侵驚魂未定　房東竟..

北部人最愛「以房養老」　2大原..

大安區燙金門牌失靈　兩點讓屋主..

房市多頭亂象叢生　專家說這幾年..

台灣高房價的畸形市場　不做事「..

東區指標豪宅之一　敦南樞院轉手..

全台餘屋9萬間　63％大坪數住..

「斷捨離」難　迷你倉去年銷售額..

房市有多差？　顏炳立嘆客戶找他..

最新新聞更多

全台餘屋9萬間　63％大坪數住..

這次玩真的？　新北成立都更辦公..

產險網路賣最好　富邦新安東京明..

329檔爆量5千億 台中豪宅..

住宅消費糾紛鬧自殺　單身熟女也..

漏水修18次越抓越漏　連鄰居也..

洲美公宅風波連連　再爆助長二房..

北市遺產未繼承超過500億！

北市府也漲租　公宅上漲最高24..

6年5千件　住宅消費糾紛致5人..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366