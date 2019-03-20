房市真的回溫了！民眾購屋意願及房價上揚預期雙升

財經中心／台北報導

國泰金今（20）日發布３月國民經濟信心調查，有近4成民眾認為過去半年及未來半年房價漲幅會超過3%的，民眾買賣房意願也同步回升，顯示民眾普遍認為房市真的回溫了。

國泰金針對民眾對過去及未來6個月居住地附近住宅房價變動看法進行調查，結果顯示，認為過去半年及未來半年房價漲幅超過3%的比率，分別明顯上升至38.9%及39.4%，高於2017年調查時的23.5%及24.1%。反應在近期民眾的買賣房意願指數上，也同步出現趨勢小幅回升的跡象。亦即，有約40%的民眾認為，過去半年及未來半年的房價仍將在正負3%之間盤整。

另外， 儘管經濟數據持續疲弱，民眾經濟信心卻連兩個月走升。最新景氣對策信號從代表低迷的藍燈回升到黃藍燈，但是景氣領先、同時指標持續下跌，加上2月製造業採購經理人指數仍處在50以下的萎縮區間，顯示景氣成長動能仍弱。但美、中雙方在貿易相關議題上朝向正面發展，民眾經濟信心連續兩個月同步走升，且升幅擴大。民眾對於薪資展望，也已經連續四個月處在正值。



相對的，民眾對2019年經濟成長率的預期平均值，依舊維持在2.2%。由於美、中貿易談判持續偏正面方向發展，加上聯準會政策態度轉偏向寬鬆及英國硬脫歐的風險下降，帶動台股跟隨全球股市回升。民眾的股市樂觀情緒及風險偏好指數連兩月彈升，且分別為2017年12月及2018年4月以來的高點。