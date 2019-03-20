ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

房市真的回溫了！民眾購屋意願及房價上揚預期雙升

ETtoday新聞雲

▲▼捷運新埔站,欣璞綻,房市話題,新板特區,莒光國小,中山國中。（圖／記者姜國輝攝）

財經中心／台北報導

國泰金今（20）日發布３月國民經濟信心調查，有近4成民眾認為過去半年及未來半年房價漲幅會超過3%的，民眾買賣房意願也同步回升，顯示民眾普遍認為房市真的回溫了。

國泰金針對民眾對過去及未來6個月居住地附近住宅房價變動看法進行調查，結果顯示，認為過去半年及未來半年房價漲幅超過3%的比率，分別明顯上升至38.9%及39.4%，高於2017年調查時的23.5%及24.1%。反應在近期民眾的買賣房意願指數上，也同步出現趨勢小幅回升的跡象。亦即，有約40%的民眾認為，過去半年及未來半年的房價仍將在正負3%之間盤整。

另外， 儘管經濟數據持續疲弱，民眾經濟信心卻連兩個月走升。最新景氣對策信號從代表低迷的藍燈回升到黃藍燈，但是景氣領先、同時指標持續下跌，加上2月製造業採購經理人指數仍處在50以下的萎縮區間，顯示景氣成長動能仍弱。但美、中雙方在貿易相關議題上朝向正面發展，民眾經濟信心連續兩個月同步走升，且升幅擴大。民眾對於薪資展望，也已經連續四個月處在正值。

相對的，民眾對2019年經濟成長率的預期平均值，依舊維持在2.2%。由於美、中貿易談判持續偏正面方向發展，加上聯準會政策態度轉偏向寬鬆及英國硬脫歐的風險下降，帶動台股跟隨全球股市回升。民眾的股市樂觀情緒及風險偏好指數連兩月彈升，且分別為2017年12月及2018年4月以來的高點。

關鍵字：國泰金房市買屋賣屋台股經濟成長率購屋

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

逢甲商圈文華路拆牆、救商圈　店家集體歇業度「施工黑暗期」

台中逢甲夜市去年消費人潮、營業額創11年新低，附近店面空置率攀升，頗有蕭條意味，現在最精華地段文華路店面又爆陸續歇業，原來是因應逢甲校園拆牆捐地、拓寬道路工程，陸續歇業整修，進入了「施工黑暗期」。當地房仲表示，文華路段為商圈正核心，一旦人流變多，5米寬的道路顯得壅塞，未來拆除圍牆、拓寬道路後，夜市動線更流暢、消費空間也相對舒適，替周邊店面行情更加分。

11分鐘前

房市真的回溫了！民眾購屋意願及房價上揚預期雙升

國泰金今（20）日發布３月國民經濟信心調查，有近4成民眾認為過去半年及未來半年房價漲幅會超過3%的，民眾買賣房意願也同步回升，顯示民眾普遍認為房市真的回溫了。

1小時前

1300多萬華美別墅竟無屋頂！　 女屋主傻眼新屋滿地水

大陸一名陳姓女子日前花了300萬人民幣（約1300多萬台幣），買下一間在福州寶龍森鄰龍泉山莊別墅，但卻開心不起來，因為建商竟然沒有蓋屋頂，等到交屋時一入內查看才發現，而室內也滿地污水，最終她拒絕交屋。

16小時前

神探下令拯救海砂屋　淡水東來大廈有救了？

新北市淡水區「東來大廈」海砂危樓10餘年終於要動了？新北市政府昨（18）日成立「新北市都更推動辦公室」後，今日立刻淡水區幸福里成立「前進工作站」東來據點。新北市城鄉發展局表示，都更整合不易在於未幫居民解決問題，新北市長侯友宜已下令，此次設立據點，將協助該處居民「就學」、「租屋」等問題，以利都更進行。

16小時前

東區又有兩店熄燈號！這次波及延吉商圈　房仲：本來是「價格凹陷區」

繼老牌餐飲永福樓、英國人氣潮牌Superdry撤離東區商圈後，又有兩間店面熄燈號，除了東區商圈老字號「億華數位科技」熄燈號，甚至波及到較外圍延吉商圈，「西雅圖咖啡仁愛光復店」也因高租金而關門。房仲業者表示，以「西雅圖咖啡仁愛光復店」店面屬於房價凹陷區，過去許多人期望靠大巨蛋開幕，帶來人潮、撐起店面行情，但因工程延宕，加上消費人潮減少，周邊店面汰換，屬於正常現象。

17小時前

創意家329接案171億　預售平盤、新成屋降價10%以內

創意家行銷宣布329檔期接案171億元、並公開首座自建案「華山川」完工；創意家行銷副總經理柯仲武表示，今年329檔期案量大、較去年成長4成，其中分為6成新成屋、3-4成預售屋；與去年相較，預售價格維持平盤、新成屋將維持10%以內降幅，建商也難以再哄抬價格，買氣回溫是建商大量推案的主因之一。

17小時前

韓國瑜釋放4767億元土地　被國家耽誤50年的7萬個地主哭了

高雄市長韓國瑜宣布將釋放「公共設施保留地」，將啟動「公共設施保留地專案通盤檢討」，以兼顧都市發展需要，將「還地於民」。高雄市都發局表示，1,678公頃將陸續釋放，其中第一批次釋放土地，共達250公頃，估計可節省市庫土地徵收開支約700多億，後續批次陸續釋放完畢後，總計可還民高達4,767億元價值土地。

18小時前

「沒有一百分的房子！」3種人有能力卻「買嘸房」

台灣房價高眾所皆知，但還有一部分人是手頭有資金，且在市場尋覓多年，仍然找不到心儀的物件，就有網友從人性弱點分析，這批有能力的購屋族不敢進場的原因，與「恐懼」、「求好心切」、「不甘心」三點有關。

19小時前

「不報稅、不設籍」被要求簽私約　房東狠被房客打臉

租屋市場長期不透明，去年6月租賃專法上路後，不只限制押金兩個月、且不得阻止設籍與報稅等，保障全國將近300萬名租屋族，但也讓房東將面臨被課稅問題，甚至部分房東仍存僥倖心態、私下契約附帶條件要租客不得報稅、設籍，卻已經有房東慘遭打臉。

20小時前

329爆量新舊屋生死戰開打　這一年建案將被悲催夾殺！

根據網路科技公司統計，今年建商大推案量的329檔期將爆量5千餘億，而商仲大老戴德梁行顏炳立曾指出「新舊屋生死戰」將開打，所以今（108）年是「認虧保命年」。住商不動產企研室經理徐佳馨指出，此次329推案量暴增，將造成新舊屋擠壓，但最慘的其實是2014～2015年新屋（舊案），既無法分期、價格又不如中古屋實惠。

22小時前

讀者迴響

熱門新聞

韓國瑜釋放1678公頃、4,7..

房東要求簽私約　房客一招絕地大..

神探拯救海砂屋　東來大廈有救了..

豪宅風變工業風！　青埔「冤字」..

恐懼、求好心切、不甘心！　3種..

1300萬元買「露天別墅」　女..

東區又有兩店熄燈號！這次波及延..

知名大建商還剩誰沒發生漏水問題..

年薪兩百萬想買林口　網友：看了..

329爆量5千億　新舊屋生死戰..

最新新聞更多

神探拯救海砂屋　東來大廈有救了..

韓國瑜釋放1678公頃、4,7..

329爆量5千億　新舊屋生死戰..

全台餘屋9萬間　63％大坪數住..

這次玩真的？　新北成立都更辦公..

產險網路賣最好　富邦新安東京明..

329檔爆量5千億 台中豪宅..

住宅消費糾紛鬧自殺　單身熟女也..

漏水修18次越抓越漏　連鄰居也..

洲美公宅風波連連　再爆助長二房..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366