不婚、不生成！兩岸青年共同痛點　網友譏諷：高房價成純天然避孕藥

▲有網友人為，高房價導致民眾不婚不生，讓台灣新生兒人數連年降低。（圖／記者陳韋帆攝）



記者黃靖惠／綜合報導

台灣新生兒出生率連年下滑，去年甚至跌破19萬人，就被人歸咎於薪資凍漲、房價過高，讓年輕人不敢婚不敢生，但其實不只台灣正面臨這個問題，對岸中國大陸也有相同困境，許多網友無奈表示，「高房價是純天然的避孕藥」，高度經濟發展的結果是「生不起、養不起、死不起」。

內政統計通報月表顯示，台灣2018年戶籍登記人口數2358.9萬人，較前年增加1.8萬人，但是人口成長率卻下降1％以下，且人口增加數及增幅歷年新低。

台灣最近20多年新生兒出生率，1997年維持32萬新生兒，直到1998年只剩27萬名，雖然期間千禧龍年台灣新生兒人數再突破30萬名，但之後一路下滑，而去年連20萬都沒有，甚至跌破19萬人。

台灣年輕人不敢生小孩，有人歸咎於凍漲薪資，以及連年調漲的物價、房價，新生兒數量年年下滑，其實不只台灣正面臨這個問題，因為對岸中國大陸也有相同困境。

根據對岸《華爾街見聞》報導為何「年輕人為啥不想結婚了」的議題，引發網友熱烈回應，有人認為「不是不想結，是結不起」、無法越過「房價、教育、醫療三座大山」。另有網友表示，「沒有房子怎麼結婚，而且房價這麼貴」、「高房價是純天然的避孕藥」，而高度經濟發展結果下是「生不起、養不起、死不起」。