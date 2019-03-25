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台中逢甲「死亡店面」年換四家　房仲分析背後兩大原因

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▲逢甲夜市在地美食。（圖／飛天璇的口袋提供）

▲逢甲夜市在地美食。（圖／飛天璇的口袋提供）

記者黃靖惠／綜合報導

台中逢甲商圈西屯路段上某店家一年狂換四家間，仍有飲料店勇敢進駐展店，甚至高調掛起紅布要「打破都市傳說，終結魔鬼三角窗」等字樣，吸引不少人好奇目光，房仲業者也指出，第一、該店雖屬逢甲商圈，但因離夜市還有段距離，難吸引到夜市客群，第二、該路段往來車流很大，但路寬不足，很容易塞車，明顯阻礙當地店家發展。

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」貼出一張照片，逢甲一間飲料店的店面掛大紅布條，寫著「打破都市傳說，終結魔鬼三角窗」，但另條紅布卻寫著「懇請大家幫忙，我們簽5年。」引發在地人討論。

許多網友紛紛在下方留言「真的...久久路過就換一間」、「前一家火鍋不錯吃也是倒了……」，更有人爆料「死亡店面，一年換了四次」，每次經過都不一樣的店家。

1年狂換4店！手搖飲闖逢甲夜市「挑戰死亡傳說」

1年狂換4店！手搖飲闖逢甲夜市「挑戰死亡傳說」。圖／網友提供

經查該店位於西屯路二段、福上巷口，屬於逢甲商圈較外圍區段，雖緊鄰逢甲停車場及福星停車場，部分觀光客會徒步行經周邊，但消費人潮較難擴散到該區，主力客源仍以附近學生族居多。

以附近店面租金行情，實價登錄揭露，西屯路二段去年1月，一間40年老店面，面積27坪，月租5萬元，一坪約1839元。

屋比趨勢研究中心總監陳傑鳴表示，西屯路二段每月每坪租金開價2000～3000元都有，該區段店家不少、但都走區域小店，該區段離逢甲大學較遠，難吸引到逢甲學生，雖然附近青海路上有家樂福，但也沒有家樂福商圈來得熱鬧，屬於人潮凹陷區塊。

陳傑鳴分析，該區段小型店家很多，以西屯路二段來說，往來車流很大，但是路寬不足，一旦到交通尖峰時段很容易塞車，明顯阻礙當地店家發展。

1年狂換4店！手搖飲闖逢甲夜市「挑戰死亡傳說」

1年狂換4店！手搖飲闖逢甲夜市「挑戰死亡傳說」。圖／Googlemap

關鍵字：西屯區店面逢甲夜市屋比房價

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