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高潛勢區注意！全台土壤液化潛勢圖公布　老屋、淺地基遇強震有危機

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▲▼中山高速公路,中山高高架路段,台北市景,交通順暢。（圖／記者湯興漢攝）

▲目前包括台北市，民眾可直接上網查訊所在地區是否為土壤液化高潛勢區。（圖／記者湯興漢攝）

財經中心／綜合報導

經濟部中央地質調查所今天公布最新全台平原區的土壤液化潛勢分析結果，民眾可以直接上網查詢「土壤液化潛勢資料」，初步檢核所在地區是否為「高潛勢區」，進一步再向地方政府調閱建物原始設計資料，請專業技師進行診斷。目前仍有5縣市未完成分析調查，預計在明年3月前公布。

土壤液化意指砂質土壤加上高地下水位遇到強震時，將會形成類似砂質顆粒浮在水中的現象，導致土壤失去乘載建築物重量的能力，如果房屋老舊、建造時又未將地基深及岩盤，就會很容易造成下陷、倒塌等危險。

2016年高雄美濃地震後，中央地質調查所陸續公佈各地土壤液化潛勢區，供民眾自行初步檢核，目前僅剩基隆、桃園、苗栗、南投和台東尚未完成，預計在2020年3月前公布相關資料。

▲▼土壤液化潛勢分析可分為低、中、高潛勢區3類。（圖／翻攝自土壤液化潛勢查詢系統網頁）

▲土壤液化潛勢分析可分為低、中、高潛勢區3類。（圖／翻攝自土壤液化潛勢查詢系統網頁）

根據國家災害防救科技中心官網資料，如果建築物位在「高潛勢區」（紅色區域），民眾無須過度擔心，可利用自主檢查表先初步檢核，並向地方政府查閱建物原始設計資料，請專業技師進行診斷。若位在「中潛勢區」（黃色區域）內，中短期內應無太多的風險顧慮，可配合地方政府進一步調查工作與結果後，再決定後續措施。而建築物位在「低潛勢區」（綠色區域）內，即使遇到強烈地震，地表劇烈震動所受影響也較輕微。

「建築安全履歷協會」理事長戴雲發指出，大台北盆地中有26.1％在中、高潛勢區中，加上老屋比例偏高的情況，「加速推動危老、都更」已是當務之急，並提醒，土壤液化嚴重區、海砂屋、順向坡及結構已明顯不夠安全，或平面配置過於不佳等五大類危險建築，建議政府以快篩方式，找出並協助住戶進行補強或都更重建。

關鍵字：土壤液化潛勢分析經濟部中央地質調查所地震都市更新

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