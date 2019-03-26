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桃園青埔力拚新屋去化　兩張圖揭露價格關鍵

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▲▼桃園青埔特區房市。（圖／記者葉佳華攝）

▲桃園青埔特區房市。（圖／記者葉佳華攝）

記者黃靖惠／綜合報導

青埔先前一波投資客炒作，周邊新住宅大樓一坪曾飆上40萬，隨景氣反轉、買盤縮手，重跌回1字頭，且降價求售紀錄不斷，隨著周邊重大建設及民間投資案逐漸成形，提供大量就業機會，帶動周邊購屋需求，近年交易有「用降價換取交易量」趨勢，房市逐漸回穩。房產專家認為，前兩、三年青埔供給量太大，市場上新成屋及餘屋供給多，所以這幾年都在消化餘屋、房價處於盤整狀態。

▲▼青埔地區價量變化。（圖／翻攝自桃園地政局）

▲青埔地區交易量變化。（圖／翻攝自桃園地政局）

▲▼青埔地區價量變化。（圖／翻攝自桃園地政局）

▲青埔地區住宅區價格變化。（圖／翻攝自桃園地政局）

桃園青埔高鐵特區橫跨中壢及大園，是目前新竹以北最大重劃區，面積490公頃，其中華泰名品城第三期今年五月將開幕，屆時達到全區開幕目標，目前一、二期吸引285個品牌進駐，隨著第三期即將啟用將再多100多個品牌，因而業者預定本月29、30日擴大徵才。

除了華泰名品城外，機捷A19站冠德集團環球購物中心，以及體育園區lamingo職棒主場也同樣是青埔亮點之一，明年國泰引進橫濱八景島水族館也將完工、未來還有國際觀光旅館投資案、新光影城，預計創8500個就業機會，也刺激周邊住房需求。

▲▼青埔特區街景。（圖／有巢氏房屋提供）

▲青埔特區街景。（圖／有巢氏房屋提供）

「用降價換取交易量，房市逐漸回穩」。根據桃園市地政局資料，青埔高鐵特區去年整年交易量1117件，較前年916件增加兩成一，至於房價則年降一成五。

桃園地政局表示，中壢地區年度交易量減少 12.53％，但反觀青埔特區交易量卻增12.6％；在均價方面，中壢地區年度住宅區總體均價上漲0.29％，青埔特區則下跌15.85％。

天時地利不動產總經理張欣民表示，青埔前兩、三年供給量太大，市場上新成屋及餘屋供給多，所以這幾年都在消化餘屋、房價處於盤整狀態，而且目前晚間點燈率仍不高，以降價換交易量應該還要持續一段時間，直到周邊建設逐步到位、餘屋量減少，讓周邊住宅進駐率達到五成以上，房價才有止跌反彈可能，或呈現多頭一個格局。

▲▼青埔特區同一條路上，有人賠342萬、有人大賺742萬。（圖／翻攝自google map）

▲青埔特區。（圖／翻攝自google map）

關鍵字：青埔房價華泰名品城就業機會青埔高鐵特區

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