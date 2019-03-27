高鐵嘉義進站年減萬人　3原因導致「先天不良...後天又失調」



圖故宮南院（圖／國立故宮博物館提供。）



記者黃靖惠／綜合報導

高鐵站特定區近年成為各縣市府全力發展主軸之一，反觀高鐵嘉義站旁，雖有故宮南院觀光景點，卻未帶來預期人潮，進站人次年減萬人，房仲業者認為，高鐵運量可代表區域動能是否強勁，嘉義站因高鐵班次不多、站旁沒有觀光亮點，且機能性差，因而觀光人次減少，而連帶影響周邊住房需求，因本身居住人口少，對於房屋需求柴火少，所以房市也頗有「先天不良...後天又失調」的意味。

高鐵通車後實現「高鐵一日生活圈」，也帶動南港、台北、板橋、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、左營13個站，周邊成為各縣市府建設發展主軸之一，例如桃園青埔、台中烏日、新竹、南港高鐵特定區旁，自高鐵開通後，吸引建商入住猛推新建案。

不過高鐵嘉義站開通後，縣府為了站前特定開發區遷址市府位置，中央也斥資72億元打造故宮南院創造觀光亮點，2015年完工後，卻沒有如預期帶來人流，今年2月進站日均成長率，成為全台唯一減幅4.29％的站。

再進一步調閱，最近三年高鐵嘉義站進站人數變化，2016年時故宮南院開幕4萬5109人次，隔年暴漲17萬2090人次，去年減少近萬人次，只剩16萬216人次。

住商不動產企研室經理徐佳馨表示，高鐵進出站人次可以觀察到區域動能是否強勁，嘉義站日均人次低的原因有二，第一高鐵班次不多，第二、站區旁沒有觀光亮點，且機能性差，雖然附近有故宮南院，但對於台北客誘因小，多數認為台北故宮就能看到，何必大老遠南下去看。

徐佳馨表示，再來嘉義縣本身居住人口少，對於房屋需求柴火少，又缺乏在地觀光亮點，不足以吸引外地購屋買盤，因此以周邊建設發展、以及房市來看，高鐵嘉義站區算是「先天不良...後天又失調」。