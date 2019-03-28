全台首創！　米其林雙星主廚進駐高雄百億豪宅

▲米其林雙星主廚進駐高雄豪宅。（圖／國城建設提供，下同）

消費中心／綜合報導

《米其林指南》除了拉抬餐廳名氣，也吸引老饕們紛紛前來嘗鮮，享受米其林料理的美味，現在就連豪宅也看上這股風潮，引進米其林餐廳！國城建設在高雄市高達160億元的豪宅案「定潮」，投資超過3億元開設米其林餐廳，並找來多次獲得米其林認證的日籍廚師長谷川在佑與武田健志進駐，更是台灣豪宅史上，首創米其林雙星主廚，兩間兩店的簽約進駐！

國城建設在高雄市亞洲新灣區中華、復興路口興建的「定潮」超豪宅大樓，從規劃到完工耗時10多年，坪數100至560坪，單案總銷達160億元，在高雄創下歷史紀錄。國城建設集團營運長洪嘉聰表示，這次力邀長谷川在佑、武田健志2位米其林名廚駐點高雄，正符合「定潮」的涵義，米其林代表的就是飲食的潮流與領先者。

長谷川在佑Zaiyu Hasegawa是日本餐廳"Den"的老闆，Den在"米其林指南東京2011"中獲得兩顆星級高評鑑，2018年更獲得世界50佳餐廳的肯定。Den的店名用的是日本古字「傳」，取自廚師用料理傳達想法、在菜色中傳達日本傳統文化，以及生產者向消費者傳達心意的多重意義。

另一位米其林星級主廚是武田健志，餐廳名為Liberte a Table de TAKEDA， akeda多年來一直致力於法國菜，他在法國期間經歷的"自由"風格，融合日本精緻美食細膩、精緻和創意，廚藝充分展現現代料理的精隨。

國城建設位於高雄亞洲新灣區，復興中華黃金角地至尊豪宅，屢屢開創豪宅國際至高極限，並創造全新的豪宅生活趨勢，此次不僅打破全台灣豪宅的新紀錄，更帶給高雄更大的國際規格。