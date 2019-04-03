名模王心恬化身東區女王入主法式度假莊園　天天與美食精品為鄰

▲王心恬想成家了？！ 坦言都是因爲他的條件！（影／ETtoday）



房產中心／綜合報導

過慣了繁華都會區的生活，近期打算定下來卻又不希望生活有太大改變？盤算一下資產，希望為夫妻倆找到合乎預算的優質好宅，又不想犧牲太多時間在通勤上，其實距離敦南只要10分鐘車程的新店，住宅環境清幽被譽為「新北大安區」，一直是許多白領階級的置產首選。看準小家庭自住需求，波爾多樂菲莊園推出980萬起買2~4房，坐享好山、好水、Shopping mall，一樣保有東區女王生活圈。

▲波爾多樂菲莊園看準小家庭自住需求推出小坪數度假宅。（翻攝自影片，下同）

希望過好日子、享受優質生活不必在高房價地段擠破頭，過個快速道路只要10分鐘即可抵達新店區，房價立刻省一半，用購屋價差拿來添購風格家具綽綽有餘，無論喜愛簡約無印風、優雅英倫風、都會普普風都能恣意揮灑創意與美感，讓家裡搖身一變化身網美攝影棚，每天睡醒睜開眼都感到賞心悅目。

▲退居新北大安區的新店，省下來的房價可以裝潢自己喜歡的風格還綽綽有餘。

波爾多樂菲莊園距離明年將通車的十四張捷運站只有390公尺，步行回家只要5分鐘，一線接軌大坪林、新板特區也可轉乘機場捷運四通八達，鄰近還有十四張萬坪商城規模將比松山、南港CITYLINK更大，不只美食街選擇多元、每天都能享用不同菜系美食，還有精品大牌進駐，輕裝出門就能Shopping犒賞自己，與全球時尚同步接軌。

▲好山好水加上完整公設，讓人愛上宅在家的慢活人生。

喜歡窩在家裡放鬆慢活過日子也沒問題！波爾多法式莊園社區內公設完善，設有圖書沙龍、健身房、TRX瑜伽室、兒童專屬遊戲室、飛輪教室，還有海灣型泳池及露天SPA，宅在家比出門還享受，而且新店區山水美景豐富，想登山、度輕舟，悠悠過著文人雅士般的高尚生活也不必再舟車勞頓，徹底拉近人與大自然的距離。

▲樂菲莊園交通網路四通八達，綠覆率又高，是許多人夢想中的家。

這次參與拍攝的人氣名模王心恬也大讚波爾多樂菲莊園完全合乎她夢想中的居住環境，不僅視野遼闊，離河濱公園也很近，環快一上就進入台北市中心直達敦化商圈、基隆路，根本就是新北版的大安區，入住外觀美輪美奐如渡假飯店的波爾多樂菲莊園後，與姊妹淘相約至遠企喝貴婦下午茶也很近，繼續當個時髦的東區女王。