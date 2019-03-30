雙北租屋族壓力爆表　佔新鮮人、雙薪家庭月薪6成

▲雙北地區租屋大不易。（圖／記者季相儒攝）

記者黃靖惠／綜合報導

雙北房價高影響租金月月創新高，已經連續50個月上漲，據屋比房屋比價平台統計，雙北地區待租物件中，以北市待租套房平均租金開價最高，一坪要1686元、整層住宅一坪也要1491元，而以承租一間10坪大的小套房，剛出社會新鮮人每月6成薪資都拿去繳房租。

而且，不僅新鮮人租屋壓力大，以雙薪家庭在雙北市租一間30坪的整層住家，租金及薪資佔比，北市要58％的雙薪月薪、新北也要29％，代表租屋族想在雙北市住的舒服「褲頭都得勒緊緊」。

▲全台租金指數連50個月上漲。（圖／屋比比價平台提供）



▲雙北最近五年單坪月租金變化。（圖／屋比比價平台）



對此，『屋比』潮湧入租屋市場，龐大的「買轉租」動能，使得房租不斷走高，以最新2019年2月全台消費者物價房租類指數102.34來看，已出現連50個月上揚，月月創下歷史新高，這對尚無力購屋只能租屋的民眾，是相當沉重的壓力。

目前雙北租金連年走高，近五年雙北租金漲幅更達5.1~9％，加上生活費開銷也很驚人，繳完房租後，一般受薪族往往已無其他可支配薪資，無殼蝸牛在台北租屋，想多存點錢，往往只能犧牲生活品質，選擇次一級（如:想套房改租雅房）或是空間較小（想租30坪，改租20坪）的物件。

屋比趨勢研究中心總監陳傑鳴陳傑鳴指出，房租壓力對於剛起步的社會新鮮人尤其殘酷，目前20～24歲剛出社會新鮮人平均工作薪資只有2萬7635元，還有不少是領22K的，甚至低於20年前薪資水平，近幾年物價、房租齊漲，年輕人薪水反而變少，等於是「雙重剝削」。

他認為，高房租明顯扼殺了年輕人積蓄財富與發展未來的可能，政府單位應該正視學子薪資偏低與租賃市場不健全的問題，並擴展其他縣市的工作機會，才可以避免這樣的狀況越演越烈。

▼雙北待租套房單坪價及租金佔薪資比率。（圖／屋比比價平台）

