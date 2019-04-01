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700→1500萬！烏日軌道經濟發威　透天厝十年翻倍漲

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▲▼高鐵,台灣高鐵,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,交通。（圖／記者李毓康攝）

▲高鐵。（圖／記者李毓康攝）

記者黃靖惠／綜合報導

台中烏日高鐵通車後，吸引建商搶進推新案，近期又加上中捷綠線延伸至周邊，軌道效應發威，周邊地價、房價跟著齊飛漲，十年前一間透天總價700萬可入手，現在翻倍漲，一間要價1500萬元。

據台中市住宅價格指數及交易年報統計，全市屋齡超過3年的中古透天買賣交易量達4150件，30坪以下價格最高行政區南屯區，平均交易價格1601萬元；中位數價格1490萬元，全市透天破千萬元的有南區、西區、北區、北屯區、西屯區、南屯區、烏日區。

再進一步觀察，透天總價破千萬元除了市中心精華區以外，就屬烏日區總價破千萬令人意外，當地房仲表示，高鐵通車後，吸引建商搶地推案，以站區旁多為住宅大樓，房價1字頭，吸引年輕首購族入手，而建商大量的購地也讓站區旁的地價翻漲，從原先一坪10幾萬、現在一坪35～40萬元。

房仲直言，「現在沒有準備千萬根本買不到透天」，烏日因高鐵旁新建案多，民眾選擇性也多，烏日中古透天厝沒有千萬元根本買不到，以同坪數的中古華廈一間也要800～900萬元。

房仲指出，近年來因地價漲幅可觀，一間30年透天厝十年前700～800萬元即可入手，現在總價要1500萬元。

關鍵字：烏日台中地政局高鐵透天厝

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