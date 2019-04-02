最貴停車場掙扎無效　下月102億元三拍

▲台北市信義區「最貴停車場」D3土地，預定4月23日三拍。（圖／翻攝自GOOGLE MAP）

記者詹宜軒／台北報導

信義計劃區最貴停車場重啟三拍，最令投資人感到綁手綁腳的禁止處分限制，終於解除。根據台北地院最新公告，將於下月23日的D3土地，將以總價102億7712萬元三拍，法拍公告內容則指出，未來全案拍定後，拍定人若繳足價金，並取得權利移轉證書後，禁止處分登記即可塗銷。法拍業者估計，緊箍咒一旦解除，最貴停車場標脫，將非夢事。

根據台北地院最新公告，位於信義區五小段，共計1552.73坪的土地，將於下月23日重啟三拍，該筆土地素有「最貴停車場」封號，一拍底價將近161億元、創下法拍史上最高拍賣底價紀錄，本預定在2月22日三拍，卻在開標前2日，由債務人富創建設提出「未合法送達」，使拍賣程序暫停。但該拖延戰術終究無效，全案歷經2個月「垂死掙扎」，仍得繼續法拍程序。

而全案不僅重啟三拍，更釋出新局，公告內容顯示，臺灣高等法院在3月13日函復：「若拍定人依法繳足價金，由貴院核發權利移轉證書後，依本院目前訴訟審理階段及進度，本院同意依目前最高法院107年度台抗字第445號裁定意旨所示，由貴院通知本院函請地政機關塗銷本院囑託之禁止處分登記，惟本院上開刑事扣押之效力，當自動移轉至抵押物拍賣所得。」意即全案一旦拍定，得標人將可順利取得土地，不再承受禁止處分登記限制。

寬頻房訊發言人徐華辰指出，D3土地以三拍底價換算，單坪土地價格約662萬元，符合市場行情，若禁止處分不再是緊箍咒，可望將吸引潛在投資人出手。