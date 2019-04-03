門鎖卡卡租客困浴室　房東貼心提醒被讚爆

▲租房門鎖使用久了容易卡住反鎖。（圖／pixabay）



記者黃靖惠／綜合報導

房屋門鎖使用久了容易卡住，一不小心就有被反鎖室內的風險，先前就有名女大生被反鎖浴室內、哭喊救命兩小時才被救出，為了避免相同情形產生，桃園一名佛心房東就主動發訊息提醒，「如果廁所門還沒改用吸鐵式關門，一定和他約時間換鎖，否則被反鎖在廁所很危險」，令身處異鄉的租屋族備感貼心。

傳統喇叭鎖用久了、容易因濕氣鏽蝕，造成門板開關時卡卡，甚至不少租客都有受困屋內的經驗，前幾年就有一名女大生洗完澡後，因門鎖故障受困2小時，期間不斷哭喊、敲擊牆壁喊救命，所幸隔壁房客聽聞異樣、通知房東，最終才獲救。

日前就有一名房客收到房東訊息，提醒要房客一定要和他約時間更換門鎖，「因為洗澡時水容易讓門把進水，時間久會生銹卡住，有房客因此被鎖在廁所裡面，這樣很危險。敬請配合！」令房客大讚貼心。

不過可不是人人都遇得到善心房東，因為就有民眾私下換鎖後，最後與房東產生糾紛，所以崔媽媽基金會法律服務組組長曹筱筠建議，如果租屋處門鎖老舊、壞掉建議先跟房東支會一聲，假使房東不願意協助汰換，房客為了安全考量換鎖後，最好保留原來的舊鎖，當退租時恢復原狀，符合租約「返還原狀」的規定，也比較不會出現糾紛。